Stredoškoláci sa môžu zapojiť do súťaže o vedeckú expedíciu na Sibír

Bratislava 12. marca (TASR) - Stredoškoláci sa môžu zapojiť do súťaže BARS 2021 o vedeckú expedíciu na Sibíri. Tímy, ktoré najlepšie vypracujú zadané úlohy, postúpia do finále na zámku v Smoleniciach. Absolvujú tam štvordňové sústredenie spojené so školením s vedcami a odborníkmi na prežitie. TASR o tom informovala hovorkyňa Slovenskej akadémie vied (SAV) Katarína Gáliková.



Do súťaže sa môžu prihlásiť trojčlenné tímy stredoškolákov. Ich úlohou v prvom kole je vypracovať viaceré teoretické a praktické úlohy, ktoré majú preveriť ich usilovnosť, vynaliezavosť, názory a reakcie na neriešiteľné úlohy. "Sú to úlohy priamo z prírody, z cieľovej oblasti, z logiky, filozofie, medicíny a umenia. Pri praktických úlohách musia súťažiaci zveľadiť svoje vlastné prostredie," opísal zadania vedúci organizačného tímu súťaže Peter Vršanský z Ústavu zoológie SAV.



Práce vyhodnotí odborná porota a do finále vyberie päť najlepších tímov. Ich členovia získajú možnosť absolvovať exkluzívne školenie od vedcov, odborníkov na prežitie a špeciálnych jednotiek. Sústredenie by sa malo uskutočniť v letných mesiacoch podľa vývoja epidemiologickej situácie na Slovensku.



Zo sústredenia v Smoleniciach vzíde víťazný tím, ktorému bude v spolupráci s Ruskou akadémiou vied hradená dobrodružná vedecká výprava do krajiny sibírskeho tigra na brehoch Japonského mora na východe Ruska. Víťazi budú mať možnosť prežiť mesiac v prírode, navštívia najstaršie lesy na zemi, budú stopovať sibírskeho tigra, zaznamenávať živočíchy neznáme pre vedu, prispejú k ochrane najvzácnejších lesov mierneho pásma a pomôžu medzinárodným vedeckým tímom vedeným Ruskou akadémiou vied. Termín expedície bude s víťazmi a partnermi projektu dohodnutý podľa pandemickej situácie. Vypracované práce treba odovzdať do 30. mája.



Vedeckú súťaž pod záštitou UNESCO organizuje Slovenská akadémia vied v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Veľvyslanectvom Ruskej federácie na Slovensku a združením AMBA. BARS 2021 nadväzuje na úspešný medzinárodný vedecký a ochranársky projekt SUMACO 2015, vďaka ktorému sa víťazi súťaže stali súčasťou vedeckej výpravy tímu Vršanského do džungle v Ekvádore.