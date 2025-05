SAV: Tvrdenia v článku Kotlára o vakcínach sú nepodložené

Bratislava 14. mája (TASR) - Tvrdenia v článku o mRNA vakcínach proti covidu, ktorého spoluautorom je splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie ochorenia COVID-19 Peter Kotlár, sú nepodložené. Na sociálnej sieti to uviedol Chemický ústav Slovenskej akadémie vied (SAV) odvolávajúc sa na odborné zdroje a stanoviská regulačných agentúr.



Ústav poukázal na to, že štúdia bola publikovaná v predátorskom časopise. „Tento typ časopisov sa vydáva za vedecký, ale nezabezpečuje riadny recenzný proces, transparentnosť ani etické štandardy,“ vysvetlil. Ozrejmil, že časopis bol zaradený na zoznam vydavateľov s otvoreným prístupom, ktorí nevykonávali skutočné recenzné konanie a uverejnili akýkoľvek článok, pokiaľ autori zaplatili poplatok za jeho spracovanie.



Upozornili aj, že autori článku nie sú odborníci na vakcíny, pričom viacerí z nich sú známi antivakcinačnými postojmi a politickým pozadím. To podľa ústavu vzbudzuje pochybnosti o objektivite. Spochybňujú tiež transparentnosť štúdie. Ako zdôvodnili, autori neposkytli dostatočné informácie o použitých metódach, laboratórnych podmienkach ani o validácii svojich výsledkov.



Odborníci rovnako poukázali na zavádzajúce interpretácie v článku. „Autori tvrdia, že prekročenie mRNA znamená riziko, ale ignorujú regulačné limity, ktoré umožňujú toleranciu v určitých medziach,“ objasnili.



Kotlár v utorok informoval médiá o zverejnení analýzy mRNA vakcín proti ochoreniu COVID-19, v ktorej je uvedený ako autor spolu so Soňou Pekovou a Richardom M. Flemingom. Analýzu uverejnil časopis Herald Scholarly Open Access Journal of Angiology & Vascular Surgery. „Recenzované, publikované, zahraničné. Žiadny vedec nemôže nič namietať,“ napísal Kotlár a vyzval SAV, lekárov i vedcov, aby rešpektovali pravidlá a postupy a nešírili dezinformácie a misinformácie.