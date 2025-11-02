< sekcia Slovensko
SAV: Učitelia s vysokým zastúpením žiakov z MRK čelia náročným výzvam
Výskumníci a výskumníčky SAV zdôrazňujú potrebu zmenšovať zdroje stresu prostredníctvom väčšieho počtu asistentov a podporných pozícií či lepšou organizáciou práce.
Autor TASR
Košice 2. novembra (TASR) - Učitelia, ktorí pracujú v školách s vysokým zastúpením žiakov z marginalizovaných rómskych komunít (MRK), čelia náročným pracovným a psychologickým výzvam. Uvádza to projekt Slovenskej akadémie vied (SAV) s názvom Wellbeing učiteľov MRK, ktorý sa snaží, aby učitelia v najnáročnejších triedach mali podmienky, v ktorých je možné dosahovať kvalitné výsledky a chrániť svoje psychické zdravie. TASR o tom informovala hovorkyňa SAV Monika Tináková.
„Skúmame úroveň wellbeingu učiteľov MRK a zároveň aj jeho aspekty, ako pracovné požiadavky, pracovné zdroje, stres a vyhorenie. Z kvalitatívnych rozhovorov s učiteľmi zo segregovaných škôl sme sa dozvedeli, že medzi hlavné zdroje stresu patria: nadmerná administratíva, správanie žiakov, komplikovaná komunikácia s rodičmi, a pocit, že učiteľ často supluje nielen rodiča, ale aj sociálneho pracovníka,“ uviedla Mária Ďurkovská zo Spoločenskovedného ústavu Centra spoločenských a psychologických vied (CSPV) SAV v Košiciach, ktorý projekt zastrešuje.
Za kľúčovú oporu učitelia označujú kolegiálne vzťahy a podporu vedenia. Učiteľom v MRK pomáha aj cielené vzdelávanie v inklúzii, riešení konfliktov a spolupráca s asistentmi učiteľov. Tieto zistenia podľa SAV vytvárajú dôležitý obraz o takzvanej dennej realite práce v školách so žiakmi z MRK.
„Na tento obraz nadväzuje novšia štúdia na vzorke 630 učiteľov z troch regiónov s najvyššou koncentráciou MRK, ktorá v porovnaní učiteľov MRK a učiteľov majoritných škôl potvrdila, že učitelia v školách s vyšším podielom rómskych žiakov hlásia vyššie pracovné nároky, viac stresu, výraznejšie vyhorenie a zároveň nižšie pracovné nasadenie a spokojnosť, než učitelia v majoritných školách,“ priblížil Michal Kentoš zo Spoločenskovedného ústavu CSPV SAV v Košiciach.
Výskumníci a výskumníčky SAV zdôrazňujú potrebu zmenšovať zdroje stresu prostredníctvom väčšieho počtu asistentov a podporných pozícií či lepšou organizáciou práce. Takisto apelujú na posilňovanie každodenných zdrojov, ako napríklad kolegiality, podpory vedenia, profesijného rozvoja či mobilizácie vlastných zdrojov.
„Projekt je unikátny nielen svojim zameraním, ale aj prístupom, ktorý kombinuje citlivosť k miestnemu kontextu s dátovou presnosťou a pretavuje zistenia do konkrétnych odporúčaní,“ dodala hovorkyňa.
