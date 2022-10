SAV udelila titul doktor vied honoris causa Nemcovi F. Schreiberovi

Bratislava 15. októbra (TASR) - Slovenská akadémia vied (SAV) udelila počas týždňa vedecký titul doktor vied honoris causa nemeckému vedcovi a fyzikovi Frankovi Schreiberovi. Informuje o tom akadémia na svojom webe.



Vedecká rada SAV mu udelila titul najmä za úzku spoluprácu s Fyzikálnym ústavom SAV a za jeho zásluhy pri podpore vedy a rozvoja experimentálnej fyziky. "Je to česť a zadosťučinenie pre moju prácu na Slovensku. Som veľmi šťastný," zdôraznil vo svojej ďakovnej reči nemecký fyzik.



Schreiber je vedeckou osobnosťou v oblasti fyziky a fyzikálnej chémie molekulárnych a biologických látok. Doteraz publikoval viac ako 330 vedeckých prác.



Spolupráca Fyzikálneho ústavu SAV a Schreibera sa začala pred niekoľkými rokmi, keď prvýkrát navštívil ústav počas medzinárodnej konferencie. Okrem vedeckého prínosu bola spolupráca so Schreiberom zameraná aj na skvalitnenie vedeckej výchovy. Na webe SAV sa uvádza, že zo spolupráce oddelenia multivrstiev a nanoštruktúr Fyzikálneho ústavu SAV so skupinou profesora Schreibera vznikla doteraz viac ako desiatka spoločných publikácií v renomovaných medzinárodných časopisoch.