SAV uviedla do života knihu o počítači RPP-16
Napísali ju priami aktéri projektu.
Autor TASR
Bratislava 18. novembra (TASR) - Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied (SAV) a spolupracujúce organizácie v utorok v rámci podujatia Extrapolácie 2025 uviedli do života knihu ‚RPP-16, Prvý československý riadiaci počítač tretej generácie predstavuje zakladateľov výpočtovej techniky na Slovensku‘. Napísali ju priami aktéri projektu. TASR o tom informovala hovorkyňa SAV Monika Tináková.
„Bol to špeciálny počítač určený na riadenie technologických procesov v reálnom čase. Svojou konštrukciou a programovým vybavením bol na vtedajšej svetovej úrovni. Vyrábal sa v dvoch verziách RPP-16S, čo znamená štandard, a v minimálnej verzii RPP-16M. Do roku 1980 bolo vyrobených spolu 236 kusov a boli nasadené v energetike, vo výrobných podnikoch aj v školách a knižniciach,“ uviedol autor publikácie Štefan Kohút.
Hovorkyňa priblížila, že knihu napísalo 46 autorov, priamych aktérov projektu, a popisujú v nej mimoriadne významný spoločenský pohyb a spoluprácu vedeckých, výskumných, výrobných a vzdelávacích organizácií. „Výsledok bol, že v rozpätí 15 rokov sa na Slovensku rozvinula kybernetika z nuly na úroveň aplikácií vlastných počítačov v riadení technologických procesov, s množstvom nových, vysoko vzdelaných odborníkov - inžinierov, matematikov, učiteľov. Vznikli úplne nové profesie z oblasti riadenia technologických procesov, programovania, konštruovania, výroby, výrobných technológií a nasadenia počítačov,“ dodal Kohút.
Extrapolácie sú od roku 2015 každoročné jesenné podujatie, ktoré má motivovať mladú generáciu k záujmu o oblasť informačných technológií a intenzifikovať jej aktivity vo vzdelávaní, výskume a aplikáciách. V tomto roku sa konajú od 21. októbra do 29. novembra. Cieľom je zamerať sa predovšetkým na široké uplatnenie umelej inteligencie vo všetkým oblastiach každodenného života so špecifickým dôrazom na umelú inteligenciu v umení. Konferencia a výstava s názvom „Umelá inteligencia a umenie“ približuje v duchu Extrapolácií počiatky digitálneho umenia na Slovensku, ich presah do súčasnosti a budúce trendy.
