Slováci v prestížnom časopise: Ich inhibítor pomôže odhaliť vírus

Bratislava 18. júla (TASR) - Vedci zo Slovenskej akadémie vied (SAV) vyvinuli inhibítor, ktorý prispieva k zviditeľneniu ľudského cytomegalovírusu pred imunitnými bunkami, aby ho mohli zničiť. Skúmali molekulárne mechanizmy imunitnej odpovede vyvolanej týmto vírusom. Výsledky publikovali v prestížnom odbornom časopise. TASR o tom informovala hovorkyňa akadémie Monika Tináková.



„Ľudský cytomegalovírus je najväčší herpetický vírus, aký existuje. Je nebezpečný pre ľudí s oslabenou imunitou, môže prispievať k rozvoju onkologických ochorení a doposiaľ neexistuje účinný liek, ktorý by zabezpečil úplné vyliečenie,“ uviedla vedúca oddelenia imunológie vírusov Biomedicínskeho centra SAV, hlavná autorka článku a vedúca výskumu Ivana Nemčovičová.



Ako priblížila hovorkyňa, vedci sa vo svojom výskume zamerali na štúdium dôležitých vírusových glykoproteínov, ktoré sa nachádzajú na povrchu vírusu a zároveň na povrchu infikovaných buniek a ktoré manipulujú imunitnú odpoveď. Išlo konkrétne o dva glykoproteíny HCMV UL141 a UL144, známe svojím vplyvom na komunikáciu medzi infikovanými a zdravými bunkami. Skúmali, ako tieto mechanizmy fungujú, pričom využili multidisciplinárny prístup. Experimentálne metódy – molekulárnu a bunkovú biológiu, kryštalografiu, imunologické a virologické testy in vitro, kombinovali s výpočtovými nástrojmi na návrh liečiv.



„Na túto tému existuje len veľmi málo štúdií, pretože DNA glykoproteínov, ktoré skúmame, sa v laboratórnych kmeňoch často stráca v dôsledku spontánnych mutácií vírusu. Študovať ich možno len z klinických vzoriek od pacientov,“ doplnila Nemčovičová. K dispozícii ich mal tím vedcov vďaka spolupráci s britskou Cardiff University. „Výstupy majú významný presah aj do klinickej praxe. Okrem nádeje pri rozvoji imunoterapie poskytujú nové nástroje na potláčanie patologických imunitných reakcií,“ dodala vedkyňa.



Článok, ktorý publikovalo Biomedicínske centrum SAV a Chemický ústav SAV, vyšiel v prestížnom Nature Index časopise Journal of Biological Chemistry. Výstupy môžu podľa hovorkyne prispieť k rozvoju imunoterapie pri liečbe nádorových či autoimunitných ochorení.