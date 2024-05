SAV pripravila environmentálnu súťaž, ocení vyčistenie vodných tokov

Bratislava 31. mája (TASR) - Verejnosť sa môže zapojiť do tretieho ročníka environmentálnej súťaže "Vyčisti si svoju rieku". Prejaví tak zodpovednosť voči životnému prostrediu či budúcim generáciám a vyčistí vodné toky. Podmienkou je vyhotoviť fotografie alebo natočiť krátke video, ktoré zachytí prácu súťažiacich v teréne a jej výsledky. TASR o tom informovala hovorkyňa Slovenskej akadémie vied (SAV) Monika Tináková.



"Do súťaže sa môžu zapojiť všetci, deti aj dospelí, ktorí si zostavia tím a vymyslia pre neho originálny názov. Ich úlohou je naplánovať si deň, kedy sa chcú pustiť do práce, zobrať si vrecia na odpad a ochranné rukavice a môžu začať," uviedla spoluorganizátorka súťaže Silvia Podhradská z Ústavu polymérov SAV. Aktivita môže podľa nej prebiehať aj počas viacerých dní.



Po skončení sledovaného obdobia zasadne odborná komisia, ktorá na základe viacerých faktorov vyberie tímy postupujúce do záverečného losovania. Celkovo budú podľa hovorkyne SAV vyžrebované dva tímy, ktoré získajú súkromnú zážitkovú plavbu po Dunaji alebo vedecký box "Kreatívna veda".



Súťaž potrvá od 1. júna do 30. septembra. Organizuje ju Ústav polymérov SAV v spolupráci s Európskou nocou vedy a Slovenským vodohospodárskym podnikom.