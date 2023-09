Výskumníci sa môžu prihlásiť na stáže do Francúzska pre rok 2024

Bratislava 8. septembra (TASR) - Slovenská akadémia vied (SAV) pripomína možnosť prihlásiť sa na vedecko-výskumné stáže vo Francúzsku v dĺžke trvania jeden až tri mesiace. Žiadosti je možné posielať do 4. novembra. Vybraní záujemcovia nastúpia na stáž v roku 2024. SAV o tom informuje na svojom webe.



"Cieľom programu je umožniť získanie nových vedeckých zručností alebo prístup k novým technológiám nedostupným na Slovensku s cieľom nadviazať spoluprácu medzi francúzskym a slovenským pracoviskom v prioritných vedeckých oblastiach," uviedli. Žiadosť sa podáva individuálne jednotlivými uchádzačmi. Ako priblížili, podpora francúzskeho aj slovenského vedeckého kolektívu bude však jedným z hlavných hodnotiacich kritérií.



Štipendiá sú dostupné vo výške od 1704 eur do 2055 eur mesačne, pričom ich trvanie môže byť od jedného do troch mesiacov. Zabezpečené bude aj ubytovanie. Cestovné náklady budú hradené pre doktorandov a výskumných pracovníkov slovenských vysokých škôl Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.