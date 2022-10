SAV: Záchranári môžu byť inšpiráciou pri zvládaní náročných situácií

Bratislava 29. októbra (TASR) - Zdravotnícki záchranári môžu byť inšpiráciou pri zvládaní náročných situácií. Vyplýva to z výskumu vedeckého tímu z Ústavu experimentálnej psychológie Centra spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied (CSPV SAV). TASR o tom informovala hovorkyňa SAV Katarína Gáliková.



Výskum sa realizoval počas medzinárodnej súťaže zdravotníckych záchranných služieb Rallye Rejvíz. "Záchranárske posádky sme pozorne sledovali pri plnení súťažných úloh. Následne sme s ich veliteľmi uskutočnili krátke rozhovory, kde sme sa snažili porozumieť ich vnútornému procesu," priblížil Branislav Uhrecký z Ústavu experimentálnej psychológie CSPV SAV.



V rámci výskumu identifikovali dve skupiny veliteľov, a to tunelistov a dirigentov. Tunelisti v kritickej situácii zúžili svoju pozornosť na najakútnejšieho pacienta, dirigenti zase sledovali vývoj situácie a rozdávali pokyny kolegom. "Neexistuje nevyhnutne jeden správny prístup k zvládaniu psychickej záťaže, pretože medzi najlepšie hodnotenými posádkami súťaže boli aj tunelári aj dirigenti," ozrejmil Uhrecký.



Poukázal, že verejnosť si z prístupu veliteľov v kritických situáciách môže brať príklad. "Najdôležitejšie je ostať mysľou v prítomnosti, k čomu si môžeme pomôcť dvoma spôsobmi. Jeden spočíva v tom, že v danej situácii sa zameriame na to, čo nám prináša alebo by mohlo prinášať uspokojenie, a následne konáme podľa tejto emócie. Druhý spôsob je založený na tom, že si od situácie vytvoríme odstup – napríklad tým, že situáciu berieme ako hru," dodal.