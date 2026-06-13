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SAV zverejnila publikáciu o rómskej inklúzii - Politiky bez drene
Publikáciu pripravil pracovný kolektív tematického okruhu rómske štúdiá v Ústave etnológie a sociálnej antropológie SAV. Vychádza printovo aj elektronicky.
Autor TASR
Bratislava 13. júna (TASR) - Slovenská akadémia vied (SAV) zverejnila publikáciu o rómskej inklúzii na Slovensku s názvom Politiky bez drene. Zameriava sa na päť kľúčových oblastí, a to vzdelávanie, bývanie, zamestnanosť, zdravie a boj s protirómskym rasizmom. Informovala o tom na svojom webe.
Monografia prináša nezávislé externé hodnotenie implementácie Stratégie Slovenskej republiky pre rovnosť, inklúziu a participáciu Rómov do roku 2030. „Hlavným zistením evalvácie je, že príslušné strategické dokumenty inklúzie sú síce na abstraktnej úrovni prevažne relevantné a v súlade s európskymi rámcami, no pri preklade do akčných plánov a každodennej praxe vznikajú značné medzery, logické diskontinuity a mnohé aktivity sa realizujú len čiastočne, len formálne alebo aj vôbec,“ zhrnuli autori.
Autori preto odporúčajú posilniť mandát a kapacity koordinujúcich orgánov, znížiť závislosť od projektového financovania, systematickejšie zapájať Rómov do tvorby, realizácie a hodnotenia politík a rozšíriť indikačný rámec o hlbšie postojové a štrukturálne ukazovatele. Zároveň zdôrazňujú potrebu dlhodobej práce s verejnou mienkou, vzdelávaním a historickou pamäťou, bez ktorej moderné politiky inklúzie nebude možné dostatočne oživiť na realizáciu skutočnej sociálnej zmeny v danej oblasti.
Publikáciu pripravil pracovný kolektív tematického okruhu rómske štúdiá v Ústave etnológie a sociálnej antropológie SAV. Vychádza printovo aj elektronicky.
Monografia prináša nezávislé externé hodnotenie implementácie Stratégie Slovenskej republiky pre rovnosť, inklúziu a participáciu Rómov do roku 2030. „Hlavným zistením evalvácie je, že príslušné strategické dokumenty inklúzie sú síce na abstraktnej úrovni prevažne relevantné a v súlade s európskymi rámcami, no pri preklade do akčných plánov a každodennej praxe vznikajú značné medzery, logické diskontinuity a mnohé aktivity sa realizujú len čiastočne, len formálne alebo aj vôbec,“ zhrnuli autori.
Autori preto odporúčajú posilniť mandát a kapacity koordinujúcich orgánov, znížiť závislosť od projektového financovania, systematickejšie zapájať Rómov do tvorby, realizácie a hodnotenia politík a rozšíriť indikačný rámec o hlbšie postojové a štrukturálne ukazovatele. Zároveň zdôrazňujú potrebu dlhodobej práce s verejnou mienkou, vzdelávaním a historickou pamäťou, bez ktorej moderné politiky inklúzie nebude možné dostatočne oživiť na realizáciu skutočnej sociálnej zmeny v danej oblasti.
Publikáciu pripravil pracovný kolektív tematického okruhu rómske štúdiá v Ústave etnológie a sociálnej antropológie SAV. Vychádza printovo aj elektronicky.