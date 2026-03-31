SAVA víta návrh o posilňovaní transparentnosti prieskumov
Návrh legislatívy, ktorú predložili poslanci za SNS, sa týka podmienok prieskumov verejnej mienky s politickým obsahom. Prináša viaceré zmeny.
Autor TASR
Bratislava 31. marca (TASR) - Slovenská asociácia výskumných agentúr (SAVA) akceptuje snahu vytvoriť predvídateľný legislatívny rámec pre oblasť prieskumov verejnej mienky, ktorý môže posilniť transparentnosť, odbornú úroveň i dôveru. Uvítala by však odbornú diskusiu k viacerým bodom návrhu z dielne SNS. Žiada napríklad spresniť pojem „skreslenie“ a výhrady má aj k nezávislosti orgánu dozoru, ktorým by mal byť Štatistický úrad SR. TASR o tom informoval predseda SAVA Rastislav Kočan.
Asociácia výskumných agentúr vníma pozitívne viaceré konštruktívne časti navrhovanej legislatívy, najmä posilnenie transparentnosti pri zverejňovaní výsledkov prieskumov, prepojenie povinností s ochranou osobných údajov a GDPR a takisto úpravu archivácie metodickej dokumentácie. „Tieto body zodpovedajú existujúcim odborným štandardom, ktoré výskumné agentúry združené v stavovskej organizácii už dlhodobo dobrovoľne dodržiavajú,“ vyhlásili zástupcovia SAVA.
V predloženom návrhu však vidia viacero ustanovení, ktoré si vyžadujú dôkladnú právnu analýzu a širšiu odbornú diskusiu. SAVA upozorňuje, že návrh zákona rozširuje svoju pôsobnosť aj na subjekty so sídlom v inom členskom štáte EÚ, čo môže byť v rozpore s princípom krajiny pôvodu podľa európskeho práva. „Taktiež považujeme za potrebné otvoriť diskusiu o podrobnej definícii ‚skreslenia', keďže aktuálna formulácia sa javí príliš široká a môže tak neprimerane zasahovať do činnosti prieskumných agentúr,“ pripomenula asociácia. Za potrebné považuje venovať priestor diskusii o nezávislosti orgánu. „Orgán vykonávajúci dohľad musí mať garantovanú inštitucionálnu a funkčnú nezávislosť, najmä ak jeho rozhodnutia môžu zasahovať do oblasti slobody prejavu a informovania. Štatistický úrad je ústredným orgánom štátnej správy a nie nezávislou inštitúciou,“ upozornila SAVA.
Prediskutovať chcú povinnosť oznamovania aj takých prieskumov, ktoré nie sú určené na zverejnenie a ani zverejňované nebudú, keďže interné prieskumy realizované pre potreby klienta často predstavujú obchodné tajomstvo. SAVA ako národné záujmové združenie výskumných agentúr je pripravená zapojiť sa do diskusie a hľadať riešenia, ktoré budú funkčné, udržateľné a reflektujú potreby výskumníckej praxe. „Naším cieľom je zabezpečiť, aby výsledná legislatíva bola v súlade s európskym a so slovenským právom, prakticky vykonateľná, priateľská pre odbornú komunitu a zároveň posilňovala dôveru verejnosti v prieskumy verejnej mienky,“ uviedla asociácia v stanovisku, ktoré podpísali zástupcovia jej členských agentúr.
Návrh legislatívy, ktorú predložili poslanci za SNS, sa týka podmienok prieskumov verejnej mienky s politickým obsahom. Prináša viaceré zmeny. Stanoviť by sa napríklad mohli minimálne zákonné štandardy pre prípravu a zber údajov. Objednávateľ a zverejňujúci subjekt by mali byť zodpovední za to, aby nedošlo ku skresleniu výsledku alebo k zamlčaniu povinných údajov. Pre porušenie tejto povinnosti by mohli byť zavedené správne delikty a pokuty.
