Predseda SAV verí, že tento rok sa pozitívne zmení čerpanie eurofondov

Bratislava 1. januára (TASR) – Predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík verí, že rok 2020 prinesie pozitívne zmeny v eurofondovom čerpaní. V rozhovore pre TASR uviedol, že v prvom programovacom období čerpania eurofondov bola SAV na tom neporovnateľne lepšie, ako je v tom aktuálnom.



"V takomto čase sme pri prvom období boli kdesi na úrovni 150 miliónov eur, ktoré boli vyčerpané pre SAV. V tomto období, teda s výnimkou projektu CEMEA, ktorý je v Bratislave vo výške 30 miliónov eur, nejaká významná pomoc neprišla," priblížil Šajgalík. Poznamenal, že je to smutné a predstaviteľom akadémie to komplikuje život.



"Vedecké centrá a vedecké parky, ktoré na SAV máme, zo zmyslu zmluvy musia byť udržateľné a životaschopné. V celej filozofii sa počítalo, že finančné prostriedky na personál a udržiavanie budú z druhého programovacieho obdobia a keďže tieto peniaze neprišli, tak nám to dosť vážne narušilo pôvodné plány a predstavy. Museli sme to sanovať z iných zdrojov a projektov," poznamenal Šajgalík.



V tejto súvislosti Šajgalík skonštatoval, že na SAV klesol aj počet doktorandov, čo považuje za stratu. Poznamenal tiež, že chýbajúce financie z eurofondov pribrzdili SAV v rozvoji.



"Pretože excelentné pracoviská, ako sú univerzitné parky a vedecké centrá, sú magnetom pre mladých ľudí, pretože tu môžu pracovať na excelentnej infraštruktúre a prístrojoch. Vzhľadom na to, že nám finančné prostriedky na ich mzdy trošku chýbali, tak ľudia išli robiť aj niekde inde," povedal.



Šajgalík verí, že rok 2020 prinesie zmeny. "Prijali sme informáciu, že sa zlúčia operačné programy Výskum a inovácie a operačný program Integrovaná infraštruktúra na ministerstve dopravy. Vnímali sme to ako pragmatický krok, pretože sme dostali dve ubezpečenia," poznamenal predseda SAV.



Prvým podľa jeho slov je, že podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši oznámil, že sa podarilo ušetriť 100 miliónov eur, ktoré by skončili ako dekomitment a odišli by naspäť do Bruselu.



"Druhým ubezpečením je, že tieto peniaze nebudú preorientované na diaľnice a do iných komodít, ale že ostanú naďalej pre vedu a inovácie," povedal Šajgalík, ktorý to považuje za dobrú správu v prípade, že sa naplnia tieto predpoklady.