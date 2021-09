Bratislava 8. septembra (TASR) - Budúci týždeň štartuje Európsky týždeň mobility (ETM) 2021. Do 20. ročníka sa zatiaľ zapojilo 52 samospráv, registrovať sa ešte môžu do 15. septembra. Informovala o tom hovorkyňa Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) Michaela Pšenáková.



Európsky týždeň mobility bude od 16. do 22. septembra a vyvrcholí Dňom bez áut. Hlavným sloganom kampane je heslo „Buďme zdraví, cestujme ekologicky“. Ide o reakciu na minulý rok poznačený pandémiou ochorenia COVID-19. V tomto roku je preto kampaň cielená na štyri oblasti - duševné a fyzické zdravie, bezpečnosť a reakcia na nový koronavírus.



"Očakávame, že aj tento rok samosprávy opäť zorganizujú pútavé aktivity a podujatia, ktoré zaujmú verejnosť a upriamia pozornosť na tému mobilita. Ako národný koordinátor ich k tomu dlhodobo motivujeme, takže verím, že ich bude v rámci kampane ETM vidieť a počuť," uviedol riaditeľ SAŽP Michal Maco.



Agentúra spolu s ministerstvom životného prostredia vyhlasuje aj tento rok národnú súťaž o Cenu ETM 2021. Zapojiť sa do nej dá prostredníctvom troch kategórií - aktívna samospráva, efektívne trvalé opatrenie a aktívna organizácia/inštitúcia.



"Registrácia pre neziskové organizácie, inštitúcie či školy s ich aktivitami, ktoré prispievajú k propagácii a podpore aktívnych foriem dopravy, je otvorená počas celého roka," pripomenula Pšenáková.