SAŽP chce natočiť krátke environmentálne videá, vyhlásila tender

Bratislava 18. novembra (TASR) - Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) chce natočiť krátke environmentálne videá. Na ich obstaranie vyhlásila tender. Odhadovaná hodnota zákazky je 20.770 eur bez DPH. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



Súťaž je rozdelená na dve časti. V prvej časti chce agentúra vyrobiť tri krátke videá, ktoré odprezentujú prístupy a riešenia podporujúce prechod na zelené hospodárstvo. Majú to byť filmové videá s prvkami animácie a každé má trvať dve minúty.



Ďalej zákazka zahŕňa výrobu dvoch až štyroch krátkych videí so zameraním na kvalitu ovzdušia a udržateľnú mobilitu. Videá majú mať taktiež prvky animácie a trvať majú maximálne dve minúty.