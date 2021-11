Slovenská agentúra životného prostredia chce obciam dodať stromy

Bratislava 24. novembra (TASR) - Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) chce pre obce zabezpečiť dodávku a výsadbu drevín. Na ich obstaranie vyhlásila tender. Odhadovaná hodnota zákazky je 4.326.170 eur bez DPH. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



Obstarávanie je realizované v rámci národného projektu s názvom Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska - Zelené obce. "Účelom zákazky je zabezpečiť v rámci predmetného projektu pre každého oprávneného žiadateľa (obec) dodávku a výsadbu drevín podľa jeho požiadaviek," uvádza SAŽP.



V rámci projektu by sa mohli sadiť stromy ako jelša sivá, hrab obyčajný, breza previsnutá, javor mliečny, buk lesný, dub lesný, čerešňa vtáčia či lipy. Financovaný by mal byť podľa SAŽP z Operačného programu Kvalita životného prostredia.