SAŽP chce vytvoriť nový informačný systém Manažment výziev

Bratislava 29. júla (TASR) - Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) chce vytvoriť nový informačný systém s názvom Manažment výziev. Na jeho obstaranie vyhlásila tender. Odhadovaná hodnota zákazky je 597.220 eur bez DPH. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



Celý proces poskytovania dotácií na výmenu kotlov na tuhé palivo za kotle na zemný plyn by mal zabezpečiť informačný systém Manažment výziev. Slúžiť by mal na prijímanie žiadostí, vybavenie žiadostí a zazmluvnenie dotácie, registráciu dodávateľov riešení, spracovanie platieb a zabezpečenie kontroly.



"Tento informačný systém je budovaný ako všeobecný nástroj, ktorý bude následne možné použiť aj na manažment iných výziev," deklarovala SAŽP. Hlavnou motiváciou vytvorenia systému je podľa agentúry zabezpečiť procesy poskytovania dotácií transparentne a vysoko automatizovane.



Zákazka by podľa súťažných podkladov mala byť plne financovaná z nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Kvalita životného prostredia v rámci projektu "Výmena kotlov v domácnostiach pre lepšie ovzdušie".