SAŽP: Do Európskeho týždňa mobility sa zaregistrovalo 50 samospráv

Bratislava 5. septembra (TASR) - Do kampane Európsky týždeň mobility (ETM) 2024 sa zaregistrovalo 50 samospráv. Tohtoročná téma kampane "Verejný priestor pre všetkých" upriamuje pozornosť na zlepšenie kvality života v mestách a podporu infraštruktúry zameranej na ľudí. TASR o tom informovala Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), ktorá kampaň koordinuje.



"Chcem srdečne prizvať slovenské samosprávy a inštitúcie, aby sa zapojili do kampane ETM 2024. Aby neváhali takto prezentovať v národnom či európskom meradle svoje plánované a aj úspešne realizované aktivity a projekty v prospech udržateľnej mobility," uviedol generálny riaditeľ SAŽP Juraj Moravčík. Dodal, že zároveň sa môžu vzájomne motivovať a inšpirovať k zmene dopravného myslenia, k vytváraniu verejného priestoru pre všetkých, k budovaniu miest pre ľudí, a nie pre autá.



Registrácia organizácií a samospráv do Európskeho týždňa mobility je možná do 16. septembra prostredníctvom registračného formulára zverejneného na www.eurtom.sk.



Súčasťou kampane na Slovensku je aj národná súťaž o Cenu ETM 2024. Aj tento rok je vyhlásená v troch kategóriách: aktívna samospráva, aktívny samosprávny kraj a aktívna organizácia. "O cenu v národnej súťaži sa môžu uchádzať len tie samosprávy, organizácie a inštitúcie, ktoré boli oficiálne zapojené do kampane ETM 2024," priblížila SAŽP. Prihlášku možno zaslať do 30. septembra, a to online prostredníctvom formulára, ktorý bude spolu s podmienkami súťaže zverejnený na webovej stránke kampane.



ETM je celoeurópska kampaň za udržateľnú mestskú mobilitu, organizovaná Európskou komisiou od roku 2002. Podľa SAŽP dáva príležitosť samosprávam vyskúšať si inovatívne riešenia, vyvolať diskusiu s verejnosťou, prezentovať svoje plány aj realizované opatrenia, ktoré vedú k zlepšeniu verejného zdravia, kvality života, k spravodlivému rozdeleniu verejného priestoru, k čistej mobilite a udržateľnej mestskej doprave. Koná sa každý rok v termíne od 16. do 22. septembra. Jeho vyvrcholením je Deň bez áut.