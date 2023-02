SAŽP: Elektronika uvoľňuje po uložení na skládku toxické látky

Bratislava 5. februára (TASR) - Smartfón, ktorý ľudia zodpovedne používajú štyri až päť rokov, má nižší dosah na životné prostredie ako ten, ktorý bol za tú dobu minimálne raz predmetom recyklačného procesu. Uviedla to Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP).



"Podobne ako móda, aj elektronika podlieha neustále sa meniacim trendom a relatívne častej výmene. Nakladanie s elektroodpadom je zložitejšie ako s bežnými druhmi odpadov pre obsah vzácnych kovov, ale aj ťažkých kovov," poukazuje agentúra. Tvrdí, že ak sa elektronické zariadenia ocitnú na skládke, po čase sa z nich začnú uvoľňovať toxické látky ako arzén, berýlium, kadmium, nikel či olovo. Je preto dôležité, aby elektroodpad nekončil na skládkach alebo v spaľovniach.



Človek by si podľa SAŽP mal premyslieť, či potrebuje nový mobil, notebook či televízor. "Nie nadarmo sa hovorí, že najlepší odpad je ten, čo nevznikne. Ak by sme sa pozreli na recykláciu takéhoto odpadu, z dlhodobého hľadiska napriek svojej prospešnosti problém celkom nerieši, iba ho spomaľuje," skonštatovali environmentalisti. Zároveň uviedli, že recyklácia je priemyselný proces, ktorý vedie k istej miere znečistenia životného prostredia.