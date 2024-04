SAŽP: Januárové opatrenia pomohli zefektívniť program Obnov dom

Bratislava 24. apríla (TASR) - Opatrenia, ktoré od januára prijala Sekcia plánu obnovy Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP), pomohli zefektívniť procesy v programe Obnov dom. Poukázala na to SAŽP v reakcii na Správu o pokroku v implementácii plánu obnovy, ktorú vláda v stredu vzala na vedomie.



"SAŽP sa pri plnení opatrení v programe Obnov dom posunula z červenej zóny hodnotiacich štatistických kritérií do zóny oranžovej. Odráža to potenciál zrýchlenia hodnotenia nasadením efektívnejších procesov, prijatím krokov k posilneniu personálnych kapacít a pokračovaním digitalizačných procesov," vysvetlila agentúra. Správa je podľa nej pozitívnym signálom aj pre majiteľov rodinných domov, ktorí požiadali o finančný príspevok. "Časy spracovania žiadostí o platbu sa tak môžu priebežne skracovať," dodala.



Deklaruje, že v opatreniach nekončí. "Aktuálne spracúvame a vyhodnocujeme inzerované žiadosti na posilnenie personálnych kapacít vyhodnocovateľov žiadostí, ktorých prioritne smerujeme do regiónov Slovenska a pracujeme na ďalšej digitalizácii procesov, ktoré zásadným spôsobom odbúrajú byrokratické nároky vyhodnocovania žiadostí pre obnovu rodinných domov," ozrejmil poverený generálny riaditeľ SAŽP Juraj Moravčík.