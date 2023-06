SAŽP: Kampaň Zatoč s odpadom sa končí výzvou nepoužívať plastové obaly

Banská Bystrica 2. júna (TASR) - Výchovno-vzdelávaciu kampaň Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) v Banskej Bystrici Zatoč s odpadom uzatvára júnová výzva týkajúca sa náhrad igelitových tašiek či jednorazových plastových vrecúšok. TASR o tom v piatok informovala hovorkyňa agentúry Michaela Pšenáková.



SAŽP tým vyzýva ľudí na to, aby nakupovali zodpovedne, tovar neodnášali z obchodov v "igelitkách", pečivo a ovocie nebalili do jednorazových vrecúšok, ale vyberali si výrobky s nižším dosahom na životné prostredie, teda bez zbytočných plastových obalov. Bude to podľa jej slov nielen ekologické, ale aj logické.



"V roku 2010 každý Európan použil priemerne 198 jednorazových plastových tašiek. Bežný Slovák však použil o 2,3-krát viac 'igelitiek', až 466 kusov za rok. V tejto nelichotivej štatistike sme tak spolu s Poľskom a Portugalskom smutným rekordérom. Od roku 2018 u nás za igelitové tašky v obchodoch platíme a ich spotreba na Slovensku významne klesla. Spoplatnenie týchto tašiek však viedlo k zvýšeniu spotreby iných druhov plastov," konštatovala Pšenáková.



Ako zdôraznila, veľkú časť plastového odpadu tvoria jednorazové obaly navrhnuté a vyrobené len na jedno použitie. "Vytriedený plastový odpad však nemožno recyklovať donekonečna. Jeho vlastnosti sa totiž opakovaným spracovaním zhoršujú. Do mnohých výrobkov sa tak musí pridať aj nový alebo sa z neho vyrábajú výrobky s nižšou kvalitou, ktoré už ďalej nie je možné recyklovať a stávajú sa odpadom. V podobe mikroplastov sa postupne hromadia v životnom prostredí, v telách živočíchov aj v ľuďoch," dodala Pšenáková.