SAŽP: Na registráciu do Európskeho týždňa mobility ostávajú tri týždne

Bratislava 24. augusta (TASR) - Na registráciu do kampane Európsky týždeň mobility (ETM) ostávajú posledné tri týždne. v tomto roku je zatiaľ registrovaných približne 40 slovenských samospráv a 11 organizácií. TASR o tom informovala Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP).



"Ministerstvo životného prostredia SR ako vyhlasovateľ kampane a SAŽP ako jej koordinátor apelujú na mestá a obce, ale aj rôzne inštitúcie, verejné a mimovládne organizácie, školy, súkromné firmy, centrá voľného času či prevádzkovateľov verejnej dopravy, aby sa do kampane zapojili," uviedla agentúra. Práve tieto subjekty podľa nej dokážu zavádzať opatrenia, zabezpečiť propagáciu podujatia v rámci komunity a zvýšiť tak motiváciu obyvateľov pridať sa do ETM.



Registrovať sa je možné až do 16. septembra, a to na stránke www.eurotm.sk. Európsky týždeň mobility je vlajkovou kampaňou Európskej komisie. Témou aktuálneho ročníka je Save Energy alebo Šetri energiu.