SAŽP: Na výrobu 1 tony papiera sú potrebné tri až štyri tony dreva

Bratislava 1. apríla (TASR) - Na výrobu jednej tony papiera sú potrebné tri až štyri tony dreva. Papier je po plastoch druhá najčastejšie používaná surovina v živote ľudí. Zvyšovanie produkcie papiera má za následok aj zvýšený dopyt po dreve a jeho ťažbe. Uvádza to Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) v rámci aprílovej výzvy vzdelávacej kampane Zatoč s odpadom.



Príkladom neefektívne využívaných zdrojov a surovín môžu byť reklamné letáky. Jedna domácnosť dostane za mesiac do schránky priemerne dva a pol kilogramu letákov. Tie podľa SAŽP často končia v koši alebo v zbere papiera bez toho, aby si ich ľudia prečítali.



"Pre mnohých ľudí to je nevyžiadaná a obťažujúca pošta, navyše, v dobe, keď mnohé letáky už nájdeme aj online. Ak však nedáme vedieť náš nezáujem o letáky, nepriamo podporujeme ich ďalšiu produkciu a tlač," konštatuje agentúra s tým, že takto ľudia prispievajú aj k zmene.



Pripomína, že každý jeden strom spotrebováva z ovzdušia oxid uhličitý. Uhlík využíva ako potravu a stavebný materiál na svoj rast. "Tento proces sa nazýva aj sekvestrácia, čiže uloženie uhlíka. Pri ťažbe, spracovaní a spaľovaní dreva tento uhlík berieme z jeho prírodného úložiska a vypúšťame ho naspäť do atmosféry," vysvetľuje SAŽP. To isté podľa nej platí o rope a fosílnych palivách. Rozdielom je, že do ovzdušia sa uvoľňuje zakonzervovaný uhlík. Prirodzený obeh uhlíka je ľudskou činnosťou narúšaný a následky sa prejavujú zmenou klímy, doplnila agentúra.