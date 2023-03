SAŽP: Obce sa môžu do konca marca zapojiť do súťaže Dedina roka 2023

Bratislava 4. marca (TASR) - Slovenské obce sa môžu do konca marca zapojiť do súťaže Dedina roka 2023. Víťaz môže získať finančnú výhru a vecné dary. Slovensko tiež bude reprezentovať v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny. TASR o tom informovala hovorkyňa SAŽP Michaela Pšenáková.



Cieľom Dediny roka je upriamiť pozornosť na obce, ktoré dosahujú úspechy v rozvoji starostlivosti o vidiek. Sú konkurencieschopné, dokážu prinášať inovatívne riešenia do procesu starostlivosti o svoje prostredie a pritom nezabúdajú ani na vlastné tradície a rozmanitosť kultúry, priblížila Pšenáková.



Prihlásené obce posudzujú členovia národnej hodnotiacej komisie od mája do augusta. "Laureát Dediny roka nominovaný do medzinárodnej súťaže bude môcť získať Európsku cenu obnovy dediny, ktorá je určená pre absolútneho víťaza. Ostatným obciam budú udelené zlaté, strieborné a bronzové ocenenia, odmenou pre ne bude aj zaradenie do virtuálnej Roadmap s najlepšími európskymi projektmi obcí," vysvetľuje tajomníčka Dediny roka Mária Mojžišová zo SAŽP.



Dedinu roka vyhlasujú Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia od roku 2001.