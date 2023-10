SAŽP: Od pondelka bude možné zapojiť sa do štvrtej výzvy Obnov dom

Bratislava 6. októbra (TASR) - Od pondelka (9. 10.) bude Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) prijímať žiadosti o príspevok na obnovu rodinných domov z programu Plánu obnovy a odolnosti SR. Od 9.00 h môžu záujemcovia vyplniť online formulár na stránke www.obnovdom.sk a zapojiť sa tak do štvrtej výzvy Obnov dom. TASR o tom informovala agentúra.



V novom kole môže dostať finančný príspevok ďalších 10.000 domácností. Výška podpory ostáva nezmenená. Je to najviac 15.000 eur pri úspore primárnej energie v rozsahu 30 až 60 percent alebo 19.000 eur pri úspore viac ako 60 percent. Majiteľovi rodinného domu bude preplatených 75 percent z celkových oprávnených výdavkov. Ak obnovu stihne do 31. októbra 2024 a do tohto termínu predloží aj žiadosť o platbu, môže získať až 80 percent celkových oprávnených výdavkov.



Potrebné bude vyplniť informácie nielen o žiadateľovi, ktorý žiadosť vyplní a podpíše, ale aj údaje týkajúce sa ďalších spoluvlastníkov. Žiadosť musí byť predložená do 90 dní od zaevidovania elektronického formulára. Povinnou prílohou je energetický certifikát pred obnovou alebo projektové energetické hodnotenie a farebné fotografie domu.



Majitelia budú môcť čiastočne financovať aj inštaláciu biomasového kotla, vyvložkovanie komína či batériové úložisko k fotovoltike. SAŽP čiastočne preplatí aj projekt protipožiarnej ochrany, ktorý je dôležitý pri inštalácii fotovoltických panelov a domácich wallboxov na nabíjanie elektrických áut. V novej výzve boli doplnené aj jednotkové ceny na vytvorenie akumulačnej nádrže na vodu úpravou existujúcej stavby, napríklad nepoužívaného septiku.



"Odporúčame žiadateľom po vyplnení online formulára skutočne využiť lehotu 90 dní na predloženie žiadosti. Po predložení žiadosti začne SAŽP žiadosť hodnotiť, a ak v nej budú chýbať povinné prílohy, zašle výzvu na doplnenie s lehotou maximálne 15 dní," vysvetlila zástupkyňa generálneho riaditeľa SAŽP Kristína Korčeková.



V prípade otázok sú pre žiadateľov dostupné regionálne kancelárie či zelená linka (0800 144 440).