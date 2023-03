SAŽP: Prihlásiť sa do ankety Dedina roka je možné len do konca marca

Bratislava 21. marca (TASR) - Slovenské obce majú už len pár dní na registráciu v súťaži Dedina roka 2023, prihlasovanie sa končí 31. marca. Pripomína to Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), ktorá je spolu s Ministerstvom životného prostredia (MŽP) SR vyhlasovateľom súťaže. SAŽP zároveň upozorňuje, že prípadné otázky súvisiace s prihláškou zodpovedia prostredníctvom webinára v posledný marcový týždeň.



"Na otázky odpovedia zamestnanci SAŽP v utorok 28. marca o 10.00 h na webinári Ako vypracovať prihlášku do Dediny roka. Na podujatie sa zástupcovia obce nahlasujú cez prihlasovací formulár," uviedla Michaela Pšenáková zo SAŽP.



Cieľom Dediny roka je upriamiť pozornosť na obce, ktoré dosahujú úspechy v rozvoji starostlivosti o vidiek. Sú konkurencieschopné, dokážu prinášať inovatívne riešenia do procesu starostlivosti o svoje prostredie a pritom nezabúdajú ani na vlastné tradície a rozmanitosť kultúry.



Prihlásené obce posudzujú členovia národnej hodnotiacej komisie od mája do augusta. Víťaz ankety môže získať finančnú výhru a vecné dary. Slovensko tiež bude reprezentovať v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny.