Regionálne kancelárie budú pomáhať pri žiadostiach na obnovu domov

Bratislava 17. októbra (TASR) - Slovenská agentúra životného prostredia plánuje otvoriť desať regionálnych kancelárií. Tie majú pomáhať záujemcom so žiadosťami o dotáciu na obnovu rodinných domov. Prvá kancelária by sa mala otvoriť budúci rok. Pre TASR to uviedla hovorkyňa SAŽP Michaela Pšenáková.



Osem kancelárií sa má zriadiť v krajských mestách, celkovo ich chce SAŽP otvoriť desať. "Pri výbere lokality musíme zohľadniť aj fakt, že ľudia sem budú chodiť aj z okolitých obcí," poznamenala Pšenáková.



Záujemcovia na obnovu rodinného domu dostanú v regionálnych kanceláriách všetko potrebné. Budú tam zamestnanci, ktorí občanov prevedú ich procesom podania žiadosti o dotáciu, poskytnú odborné poradenstvo a pomôžu s administratívnymi vecami, priblížila Pšenáková. "Ak všetko dobre pôjde, prvú regionálnu kanceláriu plánujeme otvoriť minimálne mesiac pred spustením prvej výzvy. Tá by mala byť vyhlásená v treťom kvartáli roka 2022," poznamenala.



Pšenáková tvrdí, že regionálne centrá majú byť bližšie k ľuďom, pretože SAŽP ráta s obnovou starších rodinných domov, ktoré vlastnia starší občania. "Mnohí z nich nepoužívajú internet a nevedia sa orientovať v online prostredí. Pre internetovo zdatnejších záujemcov však bude k dispozícii online portál," uviedla hovorkyňa. Systém bude podľa nej plne automatizovaný a umožní spracovávať tisícky žiadostí.



Zelená obnova rodinných domov sa má financovať z Plánu obnovy a odolnosti SR. Do ich komplexnej obnovy pôjde z miliardového balíka 528 miliónov eur. Envirorezort preto pripravil projekt s názvom "Zelené domy", ktorého ambíciou je podporiť minimálne 30.000 projektov obnovy rodinných domov. Zelená obnova rodinných domov bude zahŕňať celý komplex opatrení a bude ju zastrešovať SAŽP.