Cez národný projekt vysadili stovky obcí cez 33.500 kusov drevín

Bratislava 10. júla (TASR) - V rámci národného projektu Zelené obce Slovenska vysadilo 370 obcí viac ako 33.500 kusov drevín. Na jar tohto roka vysadili 8079 kusov drevín v 97 obciach. Do konca roka 2023 by v jesennej výsadbe malo pribudnúť ešte 6500 stromov v približne 50 samosprávach. TASR o tom informovala hovorkyňa Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) Michaela Pšenáková.



Projekt je zameraný na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov mimo chránených území Slovenska. Metodická príručka k projektu obsahuje zoznam 35 drevín, z ktorého si obce mohli vybrať. "Od roku 2018 do roku 2020 bolo v 86 obciach vysadených 8422 kusov drevín. Najväčší záujem bol o borievku obyčajnú, hrab obyčajný a lipu malolistú," priblížila Pšenáková. Dodala, že obce v tomto období nezasadili ani jednu jelšu sivú, dub plstnatý, topoľ biely či topoľ čierny.



"Pre pandémiu sa v projekte Zelené obce Slovenska pokračovalo až od roku 2022. Vlani na jeseň bolo vysadených presne 17.031 kusov drevín v 187 obciach a na jar tohto roka to bolo 8079 drevín v 97 obciach," skonštatovala hovorkyňa. Najväčší záujem v jesennej a jarnej výsadbe bol o lipu malolistú, tis obyčajný a javor mliečny. Najmenej zaujímavými drevinami boli pre obce jelša sivá, smrekovec opadavý a topoľ osikový. V takmer každej obci, ktorá sa do projektu zapojila, pribudlo v priemere 90 nových stromov, doplnila.



Aktuálne je do projektu Zelené obce Slovenska prihlásených cez 400 obcí. SAŽP prijíma žiadosti o výsadbu aj naďalej.



Národným projektom Zelené obce Slovenska prispieva agentúra k zlepšeniu stavu kvality životného prostredia. Zároveň sa na miestnej úrovni posilní klimatická, pôdoochranná, vodoochranná i krajinotvorná funkcia ekosystémov a tiež environmentálna funkcia urbanizovaného prostredia. Projekt je financovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia.