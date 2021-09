Vo štvrtok sa začal Európsky týždeň mobility

Bratislava 16. septembra (TASR) – Vo štvrtok sa začal 20. ročník najväčšej celoeurópskej kampane Európsky týždeň mobility (ETM).



Do národnej kampane, ktorej cieľom je upriamiť pozornosť spoločnosti na tému udržateľnej mobility a životného prostredia, sa tento rok zaregistrovalo celkovo 56 samospráv a desať participujúcich organizácií. Informovala o tom hovorkyňa Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) Michaela Pšenáková.



Samosprávy si aj tentoraz pripravili mnoho podujatí a sprievodných aktivít, ktorými podporia motto kampane „Buďme zdraví, cestujme ekologicky“. Napríklad v Ivanke pri Dunaji sa môžu obyvatelia tešiť na verejnú cyklojazdu po námestí Sv. Rozálie alebo na aktivitu s názvom „Zahrajme sa na ulici“, keď sa uzavrie časť ulice SNP a vytvorí sa priestor pre detské hry. V Lučenci sa môžu obyvatelia zapojiť do nultého ročníka „Nočného behu mestom Lučenec“. Kúpeľné mesto Sliač zorganizuje „Pešobus“, vďaka ktorému sa budú žiaci základných škôl prepravovať počas celého týždňa ETM do škôl pešo, kolobežkou, prípadne bicyklom za asistencie mestskej polície. Mesto Hlohovec si na Deň bez áut pripravil aktivitu s názvom „Cyklojazda po Fraštáku“.



„Zapojiť sa môže široká verejnosť, pre ktorú budú v cieli v zámockej záhrade pred amfiteátrom pripravené malé darčeky," priblížila agentúra.



ETM podporí v tomto roku aj Železničná spoločnosť Slovensko. Tá počas tohto týždňa ponúka všetkým cestujúcim prepravu za polovičné cestovné v osobných vlakoch a regionálnych expresoch v druhej vozňovej triede. Zároveň sa počas tohto týždňa budú vo vlakoch uvedených kategórií bezplatne prepravovať bicykle.



Ako uviedla SAŽP, vzhľadom na pandemickú situáciu budú musieť niektoré samosprávy a organizácie program podujatí prispôsobiť aktuálnym pravidlám platného COVID automatu. Ďalšie informácie o pripravovaných aktivitách ku kampani ETM 2021 sú dostupné na webe.



ETM sa každoročne koná v týždni od 16. do 22. septembra a má obyvateľom miest a obcí ukázať aj iné alternatíve formy dopravy, na aké sme zvyknutí. Vyhlasovateľom kampane je Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR, „záštitu nad aktuálnym ročníkom preberá minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO)," priblížila Pšenáková.