SAŽP vyhlásila tri architektonické súťaže na návrhy obnovy domov

Bratislava 6. mája (TASR) - Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) vyhlásila tri architektonické súťaže na návrhy riešenia obnovy rodinných domov z plánu obnovy. Odhadovaná hodnota zákaziek je spolu 33.000 eur bez DPH. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



Súťaže sa týkajú troch typov domov, a to "kocka", "štvorec" a "orava". Ide o ideovú jednokolovú súťaž návrhov. Účastníci majú vyjadriť názor na optimálnu formu adaptácie, dostavby či transformácie najčastejších typových domov z druhej polovice 20. storočia. Majú pri tom zohľadniť kritériá energetickej a spoločenskej udržateľnosti vyplývajúcich z plánu obnovy.



"Zámerom vyhlasovateľa je získať tvorivé idey na prispôsobenie týchto domov súčasným požiadavkám, chápaných v širokom kontexte ich vplyvu na budúci obraz a ráz dedín a miest Slovenska, ako aj ich energetickú spotrebu na ceste k trvalej udržateľnosti," vysvetlila SAŽP.



Výsledky súťaže budú Slovenskej komory architektov slúžiť ako súhrn možných riešení, ako osveta žiadateľov o podporu na obnovu domov. Hlavným cieľom návrhov je ukázať schopnosť pracovať so známymi typmi rodinných domov a adaptovať ich na bývanie, ktoré vyhovuje aktuálnym požiadavkám a životnému štandardu.



Zelená obnova rodinných domov sa bude financovať z Plánu obnovy a odolnosti SR. Do ich komplexnej obnovy pôjde z miliardového balíka 528 miliónov eur. Ambíciou projektu je podporiť minimálne 30.000 obnov rodinných domov.