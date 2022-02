Nenakupovaním elektroniky sa znižuje odpad aj náklady na recykláciu

Bratislava 5. februára (TASR) - Nenakupovaním elektroniky, ktorú ľudia nepotrebujú, sa zníži množstvo elektroodpadu, náklady na recykláciu aj ťažbu nerastných surovín. Predchádza sa tým devastácii životného prostredia a zneužívaniu lacnej pracovnej sily v rozvojových krajinách. Uvádza to Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) v rámci februárovej výzvy vzdelávacej kampane Zatoč s odpadom.



SAŽP radí, ako šetriť batérie mobilov. Odporúča vypnúť funkcie, ktoré momentálne človek nepoužíva, napríklad Bluetooth, sledovanie polohy, dáta a Wi-Fi. Tieto funkcie ovplyvňujú podľa agentúry spotrebu telefónu a väčšinu času nie sú potrebné.



Ďalej by si mal používateľ mobilu upraviť jas displeja. Využívať by mal iba aplikácie, ktoré potrebuje. "Niektoré aplikácie zbytočne zaberajú pamäť telefónu a spotrebúvajú batériu, aj keď ich nepoužívate, napríklad aktualizácie a prístup k internetu, prebúdzanie telefónu z režimu spánku, posielanie notifikácií," uvádza SAŽP.



Mobil by sa tiež mal nabíjať častejšie a po menších dávkach. Agentúra tvrdí, že čím viac je hĺbka vybitia nižšia, tým viac nabíjacích cyklov batéria vydrží.



Človek by si mal vytýčiť hranice a pravidlá používania mobilu. "Najlepšie je netráviť čas denne zábavou so smartfónom (sociálne siete, prehrávanie videí, chat, videohovory) viac ako jednu hodinu," skonštatovala SAŽP.