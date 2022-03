Slovenská banková asociácia upozorňuje na falošné zbierky pre Ukrajinu

Bratislava 2. marca (TASR) - Súčasný vojnový konflikt na Ukrajine a vlnu solidarity s tým spojenú môžu využiť podvodníci vo svoj prospech. Čo sa týka finančnej pomoci, podľa právničky Inštitútu alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie (SBA) Sylvie Ďatelinkovej je potrebné byť mimoriadne ostražitý a overovať si hodnovernosť vyhlásenej zbierky. Veľmi ľahko sa môže stať, že človek natrafí na podvodníka a namiesto poskytnutia finančnej pomoci môže prísť o finančné prostriedky.



Podvodné zbierky obsahujú zväčša iba všeobecné informácie s výzvou na poskytnutie príspevku. Nie sú adresné, absentujú v nich informácie o konkrétnom účele pomoci, o samotnom vyhlasovateľovi zbierky či tiež informácie o možnosti overenia si transparentnosti účtu, kam majú byť finančné prostriedky poukázané.



"S podvodnými zbierkami sa môžete stretnúť v prostredí sociálnych sietí, ale môžu sa k vám dostať aj v podobe e-mailových alebo SMS správ. Tieto môžu obsahovať podvrhnutý odkaz či škodlivú prílohu s výzvou na ich otvorenie, ktorých jediným cieľom je vylákať od vás údaje o platobnej karte či prístupové heslá do elektronického bankovníctva alebo kódy z SMS správ a obohatiť sa na váš úkor. Na takéto správy nikdy nereagujte a neotvárajte neznáme odkazy a ani prílohy," upozorňuje Ďatelinková. Ide o základné pravidlo bezpečného používania platobných služieb. To pomôže predísť tomuto typu podvodu, ale najmä uchráni finančné prostriedky pred zneužitím.



"V prípade, že máte záujem pomôcť, či už finančne alebo inak, vždy si predtým overte, o akú zbierku ide, kam je daná pomoc cielená, a to najmä pokiaľ ide o neovereného vyhlasovateľa. Avšak najbezpečnejším spôsobom je prispievať cez osvedčené organizácie s dlhoročnou tradíciou," dodala Ďatelinková.