Scania sa ohradila voči tvrdeniam o podvozkoch pre hasičské autá
Scania sa zároveň ohradila aj voči tvrdeniam o manipulácii VIN číslami. Niektorí politici tvrdili, že posledná číslica vo VIN čísle znamená rok výroby.
Autor TASR
Bratislava 16. januára (TASR) - Spoločnosť Scania sa ohradila voči tvrdeniam o dodaných podvozkoch pre hasičské autá. Neopodstatnene podľa nej spochybňujú správnosť, pôvod a transparentnosť konania firmy. Tvrdenia niektorých politikov o podozrivých technických špecifikáciách vozidiel nazvala firma nepravdivými a zavádzajúcimi. TASR o tom v piatok informoval manažér pre styk s verejnosťou Jan Kuhn.
„Vyjadrujeme zásadný nesúhlas a pohoršenie nad tým, že zaznievajú vyjadrenia, ktoré poškodzujú dobré meno našej spoločnosti a nepriamo naznačujú neetické či dokonca protiprávne konanie, čo jednoznačne odmietame,“ uviedol Kuhn.
Ako priblížil, firma si stojí za tým, že rezortu vnútra dodala nové a nepoužívané podvozky podľa zmluvy. Číselná hodnota v politikmi skloňovanom označení typov P460 a P500 podľa neho znamená výkon motora. Písmeno P je potom označením typu kabíny. „Podvozky s označením P500 sú aj v súčasnosti súčasťou produktového portfólia značky Scania. Tvrdenia, že by išlo o vozidlá, ktoré sa nevyrábajú alebo sú zastaralé, nie sú pravdivé,“ vyhlásil Kuhn. Ako poukázal, dodanie nových a nepoužívaných podvozkov preukazuje kompletná a štandardná dokumentácia.
Scania sa zároveň ohradila aj voči tvrdeniam o manipulácii VIN číslami. Niektorí politici tvrdili, že posledná číslica vo VIN čísle znamená rok výroby. „Scania na medializovanej pozícii neuvádza rok výroby - číslica 0 na desiatej pozícii znamená, že vo VIN čísle nie je uvedený modelový rok,“ uviedol Kuhn. Ako doplnil, legislatíva takýto potup výrobcovi umožňuje.
„Spoločnosť Scania Slovakia reaguje výlučne na technické a faktické otázky súvisiace s dodanými podvozkami. Dodávky prebiehajú v súlade so zmluvnými podmienkami a platnou legislatívou a spoločnosť poskytuje plnú odbornú súčinnosť všetkým relevantným inštitúciám. Považujeme za neprijateľné, aby boli do verejného priestoru šírené nepravdivé a nepodložené tvrdenia, ktoré poškodzujú dobré meno našej spoločnosti a značky Scania ako svetového výrobcu,“ vyhlásil.
Predstavitelia Hnutia Slovensko a strany SaS vo štvrtok (15. 1.) kritizovali nakúpené hasičské autá kategórie B.1. Závažné otázniky sa podľa Hnutia Slovensko týkajú pôvodu a technických parametrov vozidiel. Vyhlásili, že po preverení VIN čísel zistili, že môže ísť o staršie vozidlá. Hnutie sa tiež pýta, prečo zatiaľ neboli dodané všetky sľúbené vozidlá. SaS avizovala iniciovanie poslaneckého prieskumu na ministerstve vnútra.
Po tlačovej konferencii Hnutia Slovensko novinárom vysvetlil okolnosti nákupu áut prezident Hasičského a záchranného zboru Adrián Mifkovič. Vozidlá podľa neho spĺňajú objednané parametre. Autá sú podľa jeho slov postupne dodávané a prebiehajú aj školenia. Deklaroval, že bude dodaných všetkých 80 vozidiel. Zmluva platí podľa neho do konca júna.
Opozícia hovorí o probléme s nákupom hasičských áut už od septembra 2024. Ministerstvo vnútra odmietalo kritiku, víťazná spoločnosť podľa neho splnila všetky požiadavky. V apríli 2025 tiež rezort informoval, že Úrad pre verejné obstarávanie potvrdil súlad so zákonom v prípade nákupu hasičských vozidiel.
