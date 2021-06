Schádza sa predsedníctvo Za ľudí, niektorí kritizujú personálne zmeny

Bratislava 1. júna (TASR) - Členovia predsedníctva Za ľudí sa schádzajú na ďalšom rokovaní, rozhodovať by mali o zvolaní mimoriadneho snemu. Viacerí pred rokovaním kritizovali aktuálne udalosti v strane i zmeny v zložení predsedníctva. Šéfka strany Veronika Remišová chce na utorkovom zasadnutí predstaviť spoločného kandidáta na nového predsedu a zaviazať členov predsedníctva, aby na post nekandidovali, pričom sa o post sama uchádzať nebude.



"S cieľom zmieru a jednoty v strane chcem navrhnúť, že ani ja nebude kandidovať a chcem navrhnúť kandidáta tak, aby sa strana udržala pokope," povedala Remišová. Verí, že sú všetci ochotní povýšiť záujem strany nad osobné ambície. Trvá na návrhu jedného kandidáta na post predsedu, ktorý nebude ani z jej krídla, ani z krídla ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej. Hovorí o "kamikadze vojne", ktorú vyvolali ľudia okolo Kolíkovej. Napriek tomu si ďalšiu spoluprácu s Kolíkovou predstaviť vie. Jej prácu považuje za dôležitú.



V súvislosti s odvolaním Romana Krpelana z funkcie generálneho manažéra strany uviedla, že členovia strany ani netušia, kto to je. "Pre generálneho manažéra strany je to veľmi zlá vizitka," podotkla s tým, že už po volebnej kampani boli výhrady voči jeho práci, no vrámci zmieru ho vtedy neodvolala. Zdôraznila, že odvolanie a menovanie generálneho manažéra je plne v kompetencii predsedu strany a v súlade so stanovami. Za nesúlad so stanovami strany však považuje dianie na nedávnom bratislavskom predsedníctve, kde nemalo byť umožnené viacerým členom hlasovať.



Krpelan uviedol, že hoci ho predsedníčka odvolala, žiaden dekrét či výpoveď ešte nedostal. "Tento krok vnímam tak, že som bol odvolaný za vyslovenie názoru. Doteraz nikdy nebola prejavená nespokojnosť s mojou prácou v strane," uviedol s tým, že mal veľmi intenzívny pracovný vzťah s predsedníčkou a k odvolaniu došlo potom, ako odpovedal na otázku o sneme. Mal sa vysloviť, že v prípade hrozby odchodu ďalších poslancov by zaň hlasoval. Napriek tomu verí, že strana sa nerozpadne. Považuje za prirodzené, že v strane sú ľudia s rozdielnymi názormi. Nie je to však podľa neho dôvod na ďalšie odchody.



Odvolanie Krpelana kritizovala i členka predsedníctva Vladimíra Marcinková. "Som z toho veľmi sklamaná, pohoršená. Toto je naozaj už mocenský boj o ovládnutie strany. Nedá sa to prirovnávať k demokratickým praktikám," povedala. Očakáva zvolenie snemu a verí, že spory dokážu vyriešiť k spokojnosti všetkých.



Marek Hattas rovnako verí v dohodu na čo najskoršom termíne snemu. "Naša stranícka kríza sa prehlbuje. Dúfam, že to nebudeme odkladať," poznamenal. Personálne zmeny v predsedníctve tesne pred jeho rokovaním o sneme nepovažuje za štandardné ani za šťastné. Na poste predsedu si vie predstaviť Kolíkovú, nevylúčil debatu o ďalších alternatívach. Na otázku, či si vie ako lídra naďalej predstaviť Remišovú, odpovedal, že strana potrebuje zmenu.