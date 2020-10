Schôdza bude pokračovať o 20.00 h, rokovať by mali zatiaľ výbory

Bratislava 13. októbra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR budú pokračovať v utorkovej mimoriadnej schôdzi až do úplného prerokovania vládnej novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Rokovanie prerušili nateraz do 20.00 h, dovtedy budú o novele hovoriť poslanci v parlamentných výboroch.



Zdravotnícky výbor by sa mal zísť pol hodiny po tom, ako rokovanie ukončia ostatné výbory. Jeho šéfka Jana Bittó Cigániková (SaS) chce podľa vlastných slov dať čas poslaneckým klubom, aby si preštudovali závery ostatných výborov. Následne by mali poslanci v pléne definitívne rozhodnúť, či novelu schvália.



O vládnej novele zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia rokujú poslanci zrýchlene. Právna úprava rieši oblasť nariadení Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR a regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ). Odstrániť by mala viaceré nezrovnalosti v súvislosti s formou, ale aj spôsobom vydávania vyhlášok úradov verejného zdravotníctva.