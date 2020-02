Poslanci SPOLU odmietli ukončiť blokovanie schôdze, Danko ju prerušil

Bratislava 19. februára (TASR) - Rokovanie parlamentu je opätovne do štvrtka (20. 2.) do 9. hodiny prerušené. Urobil tak predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) po tom, ako po jeho niekoľkých výzvach nezaradení poslanci okolo Miroslava Beblavého neuposlúchli výzvu, aby opustili rokovaciu sálu.



Nezaradení poslanci od utorka (18. 2.) blokujú miesto okolo rečníckeho pultu. Danko preto prerušil schôdzu aj v tento deň. V stredu boli poslanci vykázaní na celý rokovací deň. "Konštatujem, že aj po vašom opätovnom vykázaní sa zdržiavate v rokovacej sále, čo sa vo vašom prípade považuje už za druhú neospravedlnenú neúčasť na rokovacom dni NR SR," vyhlásil Danko.



Podľa rokovacieho poriadku, ak parlamentný mandátový a imunitný výbor zistí, že poslanec narušil poriadok na schôdzi NR SR, odporučí jej, aby mu uložila pokutu až do výšky 2000 eur.



Danko na poslancov viackrát apeloval, že narúšajú priebeh rokovania. "Sme aj z iných parlamentov kolegiálne dopytovaní, že čo sa robí v rokovacej sále. Ak si niekto myslí, že mu to zarába percentá, tak je na omyle," uviedol Danko s tým, že doteraz vždy vykázaní poslanci poslúchli a plénum opustili.



Poslanci majú na mimoriadnej schôdzi prerokovať tri vládne novely zákonov, ktorými sa má zvýšiť prídavok na dieťa, zaviesť 13. dôchodok a zrušiť zákon o diaľničnej známke. Tiež majú prijať uznesenie k Istanbulskému dohovoru. O novelách majú rokovať v skrátenom režime.





Nezaradení poslanci ďalej blokujú schôdzu, chcú, aby o nej rozhodol ÚS

Nezaradení poslanci Národnej rady (NR) SR okolo Miroslava Beblavého plánujú pokračovať v blokovaní mimoriadnej schôdze parlamentu. Priestor pred rečníckym pultom nechcú opustiť. Žiadajú, aby predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) podal podnet na Ústavný súd (ÚS) SR, ktorý by v zrýchlenej lehote rozhodol o tom, či bola mimoriadna schôdze zvolaná zákonne a či môže pokračovať.



"My si myslíme, že nie. Ale je to otázka, ktorú by mohol definitívne vyriešiť len ÚS," povedal Beblavý na stredajšom brífingu po tom, ako ich predseda parlamentu vykázal zo sály a prerušil schôdzu do nasledujúceho dňa. Beblavý naďalej tvrdí, že zákony predložili na mimoriadnu schôdzu nezákonne.



Poukázal na rokovací poriadok parlamentu a na to, že im neumožnili podať námietku voči ich vykázaniu z rokovacej sály. "Pán Danko stavil na stratégiu, že nás umlčí," skonštatoval Beblavý a dodal, že v blokovaní schôdze budú pokračovať, pretože "ochrana parlamentarizmu" je pre nich dôležitejšia ako ich platy, o ktoré môžu prísť po ich vykázaní zo sály a nerešpektovaní výziev.