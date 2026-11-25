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Schôdza k odvolávaniu Blanára sa zatiaľ nezačala
Návrh na odvolanie šéfa slovenskej diplomacie podalo opozičné PS, pridali sa k nemu všetky ďalšie opozičné strany.
Autor TASR
Bratislava 25. novembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR zatiaľ ani v stredu nerokovali o opozičnom návrhu na vyslovenie nedôvery ministrovi zahraničných vecí Jurajovi Blanárovi (Smer-SD). Schôdzu k odvolávaniu pre uznášanianeschopnosť neotvorili. V sále sa ich ako prítomných prezentovalo len 56. O začatie schôdze sa pokúsia opäť o 9.15 h.
Návrh na odvolanie šéfa slovenskej diplomacie podalo opozičné PS, pridali sa k nemu všetky ďalšie opozičné strany. Blanárovi vyčítali viaceré kroky. Prekáža im napríklad to, že koncom októbra vycestoval do Moskvy viesť rokovania medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi SR a Ruskou federáciou. Tvrdia tiež, že uvoľnené miesta v diplomacii počas jeho pôsobenia vo funkcii šéfa rezortu zapĺňajú politickí nominanti. Minister kritiku opozície odmietol. Tvrdenia označil za nepravdy a manipulácie šírené so zámerom škodiť. S návrhom na vyslovenie nedôvery Blanárovi nesúhlasí ani vláda SR.
Návrh na odvolanie šéfa slovenskej diplomacie podalo opozičné PS, pridali sa k nemu všetky ďalšie opozičné strany. Blanárovi vyčítali viaceré kroky. Prekáža im napríklad to, že koncom októbra vycestoval do Moskvy viesť rokovania medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi SR a Ruskou federáciou. Tvrdia tiež, že uvoľnené miesta v diplomacii počas jeho pôsobenia vo funkcii šéfa rezortu zapĺňajú politickí nominanti. Minister kritiku opozície odmietol. Tvrdenia označil za nepravdy a manipulácie šírené so zámerom škodiť. S návrhom na vyslovenie nedôvery Blanárovi nesúhlasí ani vláda SR.