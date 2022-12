Schôdza NR SR má pokračovať v pondelok, otázny je aj osud rozpočtu

Bratislava 18. decembra (TASR) - Aktuálna 78. schôdza Národnej rady (NR) SR by mala pokračovať v pondelok (19. 12.) od 13.00 h. Poslanci by sa mali venovať bodom z dielne rezortov zdravotníctva a životného prostredia. Na programe majú aj niekoľko ďalších neprerokovaných návrhov.



Zákonodarcov stále čaká štátny rozpočet. Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) chce, aby sa počas týždňa prijal. Upozornil, že ak nebude prijatý, nebude si môcť plniť vláda záväzky voči zdravotníkom či občanom, ani garantovať ceny energií. Opozícia však žiada v rozpočte niekoľko zmien, aby ho mohla podporiť. SaS návrh zhodnotila ako nafúknutý, populistický a predvolebný, poukazovala najmä na extrémne vysoký deficit.



Počas týždňa by sa mohlo rozhodnúť aj o novele Ústavy SR v súvislosti s možnosťou skrátiť volebné obdobie parlamentu. Na programe schôdze je stále návrh z dielne Sme rodina, ktorý je aktuálne v druhom čítaní. Diskutovalo sa aj o otázke potrebných hlasov na prípadné skrátenie volebného obdobia, Smer-SD hovorí o 76, viacerí poslanci však trvajú na potrebe 90 hlasov. Argumentujú určitou mierou stability.