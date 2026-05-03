Schôdza NRSR pokračuje od pondelka,budú hlasovať o voľbe zo zahraničia
Autor TASR
Bratislava 3. mája (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR sa v pondelok (4. 5.) vrátia do lavíc. Budú pokračovať v rokovaní na 49. schôdzi, hoci podľa harmonogramu mali končiť už vo štvrtok (30. 4.). Zostáva ešte viacero neprediskutovaných bodov. Parlament by sa mal venovať napríklad vládnej novele zákona o Environmentálnom fonde. Doriešiť by mal i zmenu zákona o verejnom obstarávaní, o ktorej sa rokuje v skrátenom legislatívnom konaní. V týždni čaká poslancov aj hlasovanie o návrhu úpravy voľby zo zahraničia. V utorok (5. 5.) majú poslanci na programe mimoriadnu schôdzu o opozičnom uznesení k závažnej situácii v Pôdohospodárskej platobnej agentúre.
V pondelok sa má rokovanie riadnej schôdze začínať správou o plnení úloh Vojenského spravodajstva za rok 2024 a správou o činnosti Slovenskej informačnej služby za rok 2024. Tie sú vyhradené a diskutovať sa o nich bude v neverejnom režime. Hlasovanie v pondelok nebude, najbližšie sa hlasuje v utorok. Poslanci by mali rozhodnúť napríklad o tom, či návrh k úprave voľby zo zahraničia z dielne koaličného Smeru-SD posunú do druhého čítania. O posune do druhého čítania sa bude hlasovať aj v prípade vládnej novely zákona o verejnom obstarávaní. Rokuje sa o nej v tzv. zrýchlenom režime, definitívne by sa tak mohla schváliť na tejto schôdzi.
Na nej by sa mala riešiť ešte aj novela zákona o Environmentálnom fonde. Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie k nej v apríli schválil pozmeňujúci návrh, ktorý z úpravy vypúšťa ustanovenie umožňujúce vykonávať Envirofondu činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) pre príslušný vyhradený prúd odpadu. Neprerokované stále zostávajú tiež dve prezidentom vetované legislatívy - zákon o tzv. covidových amnestiách a novela zákona o hazardných hrách.
V parlamente sú ešte i návrhy z dielne koaličných poslancov. SNS chce presadiť napríklad novelu zákona o sociálnom poistení, ktorou chce doplniť osobitný mechanizmus zvýšenia sumy starobného dôchodku po dovŕšení 90 rokov veku. Rozhodovať sa má tiež o jej úprave zákona o obecnej polícii, podľa ktorej by sa príslušníkom obecnej polície mohol stať výlučne štátny občan SR. Skupina poslancov za koaličný Hlas-SD a Smer-SD má zase v parlamente novelu zákona o verejnom obstarávaní, ktorou sa má zjednodušiť verejné obstarávanie dodania licencií na používanie umelej inteligencie (AI).
Viaceré návrhy chce presadiť aj opozícia. PS napríklad prišlo s úpravou týkajúcou sa Fondu na podporu umenia. Navrhlo okrem iného presunúť právomoc rozhodovať o poskytovaní dotácií z rady na riaditeľa. KDH predložilo novelu, ktorou chce zabrániť tomu, aby pacienti platili za objednanie na vyšetrenie na konkrétny dátum a čas. Hnutie Slovensko by chcelo presadiť tzv. zákon proti papalášizmu. SaS zase navrhla, aby stáli splnomocnenci vládneho kabinetu museli do parlamentu každoročne predkladať správu o svojej činnosti za vlaňajšok.
Poslancov na schôdzi čakajú ešte i viaceré návrhy uznesení, výročné správy či voľba člena Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.
