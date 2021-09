Schôdza o odvolávaní Mikulca má byť vo štvrtok podvečer

Bratislava 21. septembra (TASR) - Mimoriadna schôdza Národnej rady (NR) SR, na ktorej chce opozičný Smer-SD odvolávať ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO) z funkcie, bude vo štvrtok (23. 9.) po hlasovaní o 17.00 h. Program schôdze zverejnili na webe NR SR. Ide o ďalší z návrhov iniciovaných Smerom-SD na odvolanie ministra vnútra. Smer-SD tiež kritizuje, že parlament dlhodobo bojkotuje a odkladá návrhy na odvolanie Mikulca.



Opozícia Mikulcovi pri pokusoch o jeho odvolanie vyčíta situáciu v rezorte a polícii, podozrenia z poberania úplatkov i to, že sa mal údajne stretávať s členom bratislavskej skupiny takáčovcov Matejom Z. v jeho byte, kde mali preberať koordinovanie výpovedí. Dôvodom na jeho odvolanie má byť podľa opozície aj to, že mal prerušiť policajný zásah voči Matejovi Z. a ďalším dvom svedkom.



Smer-SD tiež kritizuje Mikulca za údajné zasahovanie do vyšetrovania káuz, napríklad pri obvinení exriaditeľa Slovenskej informačnej služby Vladimíra Pčolinského.