Schôdza pokračuje od pondelka, na programe je aj novela o mimovládkach

Bratislava 13. apríla (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR budú pokračovať na 33. schôdzi už od pondelka (14. 4.), hoci v tento deň sa zvyčajne nerokuje. Ráno by sa podľa programu mali venovať novele zákona o dani z príjmov z dielne koaličnej SNS. V pondelok sa hlasovať nemá, najbližšie hlasovanie o prerokovaných návrhoch čaká zákonodarcov v utorok (15. 4.).



Na programe majú tento týždeň mať aj rokovanie o novele zákona o neziskových organizáciách z dielne poslancov za SNS. Venovať by sa jej mali v utorok. Úpravou sa navrhuje zaviesť povinnosť pre organizácie vypracúvať výkaz o transparentnosti i regulácia lobingu. Navrhuje sa v nej tiež, aby organizácie, ktoré dostávajú prostriedky od orgánov verejnej správy, boli povinnými osobami.



Poslanci by mali novelu prebrať v zlúčenej rozprave s návrhom uznesenia koaličných strán k „zneužívaniu legislatívneho procesu k zákonu o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby na presadzovanie politických a súkromných záujmov“.



Zákonodarcov na schôdzi čakajú aj ďalšie návrhy z dielne SNS, napríklad novela zákona o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie. Tá má okrem iného opätovne zaviesť inštitút práva na opravu.



Na programe aktuálnej schôdze sú ešte aj viaceré opozičné legislatívne návrhy. Hnutie PS má v parlamente napríklad novelu ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Chce ňou presadiť obmedzenia týkajúce sa prevádzkovania, spoluvlastníctva a vlastníctva médií verejnými funkcionármi. SaS navrhuje zmeny zloženia komisie na kontrolu používania informačno-technických prostriedkov, ktorými chce odstrániť prekážky pri jej tvorení.



KDH plánuje novelou presadiť, aby špecialisti pre dospelých mohli poskytovať ambulantnú zdravotnú starostlivosť pacientom od 15 rokov. Opozičné hnutie Slovensko predložilo na schôdzu návrh zákona o preukazovaní pôvodu príjmov a majetku. Chce ním docieliť efektívnejšie odhaľovanie zatajených či nezdanených príjmov a ich prípadné následné odobratie ústavne konformným spôsobom.



Poslanci mali na tejto schôdzi prebrať aj opozičné návrhy na vyslovenie nedôvery vládnemu kabinetu aj návrhy na odvolanie ministrov. Presunuli ich však až na ďalšiu schôdzu.