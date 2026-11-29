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Schôdza pokračuje od utorka, rozhodovať sa má i o prikrmovaní
Utorkové rokovanie odštartujú poslanci novelou Ústavy SR z dielne ministerstva spravodlivosti.
Autor TASR
Bratislava 29. novembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR sa v utorok (1. 12.) ráno vrátia do lavíc. Pokračovať budú v rokovaní mimoriadnej 66. schôdze. Preberajú na nej návrhy, ktoré sú v parlamente v druhom čítaní. Na budúci týždeň by sa mali vrátiť k novele Ústavy SR, ktorá rieši možnosť ukončenia volebného obdobia NR SR ľudovým hlasovaním. Na programe majú tiež návrhy z dielne rezortov hospodárstva a financií. Rozhodovať sa má napríklad o návrhu na zrušenie trestného činu tzv. prikrmovania či o zmenách v prídavku na dieťa.
Utorkové rokovanie odštartujú poslanci novelou Ústavy SR z dielne ministerstva spravodlivosti. Debatu o nej začali ešte v piatok (27. 11.). Má zaviesť možnosť ukončiť volebné obdobie parlamentu aj využitím ľudového hlasovania. V tento deň ich čaká tiež hlasovanie o prediskutovaných bodoch. Rozhodovať by sa malo napríklad o vládnej novele Trestného poriadku, ktorá má posilniť práva poškodeného v trestnom konaní. Koalícia k nej predložila i pozmeňujúci návrh na vypustenie trestného činu prijatia a poskytnutia nenáležitej výhody, tzv. prikrmovania. Hlasovať sa bude aj o zmenách v zákone o prídavku na dieťa. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny nimi chce okrem iného sprísniť postihy za zanedbávanie školskej dochádzky a výchovných povinností.
V stredu (2. 12.) sa má prerokovať balík návrhov z dielne rezortu hospodárstva. Novela zákona o energetike má priniesť nové pravidlá pre trh s nízkouhlíkovými plynmi a vodíkom. Nový zákon o energetickej efektívnosti zase chce zaviesť princíp prvoradosti energetickej efektívnosti a zmeniť definíciu energetickej chudoby. Vo štvrtok (3. 12.) sa budú poslanci okrem iného venovať bodom ministerstva financií, medzi nimi je napríklad komplexná nová právna úprava oficiálnej štatistiky.
Na programe schôdze sú aj ďalšie vládne návrhy. Rezort zdravotníctva chce napríklad presadiť opatrenia na posilnenie ochrany proti novým drogám. Ministerstvo vnútra zase predložilo úpravu, ktorá má rozšíriť viaceré oprávnenia príslušníkom Policajného zboru. Rezort školstva má v NR SR novelu školského zákona, rieši ňou optimalizáciu základných škôl. Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) avizoval, že k tejto úprave by chcel ako pozmeňujúci návrh predložiť reguláciu sociálnych sietí. Urobiť tak plánuje po tom, ako sa skončí európske notifikačné konanie.
Okrem vládnych sú súčasťou schôdze i návrhy z dielne koaličných poslancov. Smer-SD chce napríklad umožniť finančnej správe systematicky spolupracovať so strednými odbornými školami a s vysokými školami pri realizácii praktického vyučovania. Hlas-SD predložil novelu ústavy, ktorou chce zaviesť možnosť skrátiť volebné obdobie parlamentu aj referendom. V úprave zákona o dani z príjmov zase navrhuje oslobodenie od tejto dane jedného z rodičov, ktorí vychovávajú alebo v minulosti vychovali štyri a viac detí. Aj SNS prišla s novelou zákona o dani z príjmov. Má umožniť, aby budovy slúžiace prevažne na bývanie vlastných zamestnancov bolo možné odpisovať zrýchlene počas šiestich rokov.
Utorkové rokovanie odštartujú poslanci novelou Ústavy SR z dielne ministerstva spravodlivosti. Debatu o nej začali ešte v piatok (27. 11.). Má zaviesť možnosť ukončiť volebné obdobie parlamentu aj využitím ľudového hlasovania. V tento deň ich čaká tiež hlasovanie o prediskutovaných bodoch. Rozhodovať by sa malo napríklad o vládnej novele Trestného poriadku, ktorá má posilniť práva poškodeného v trestnom konaní. Koalícia k nej predložila i pozmeňujúci návrh na vypustenie trestného činu prijatia a poskytnutia nenáležitej výhody, tzv. prikrmovania. Hlasovať sa bude aj o zmenách v zákone o prídavku na dieťa. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny nimi chce okrem iného sprísniť postihy za zanedbávanie školskej dochádzky a výchovných povinností.
V stredu (2. 12.) sa má prerokovať balík návrhov z dielne rezortu hospodárstva. Novela zákona o energetike má priniesť nové pravidlá pre trh s nízkouhlíkovými plynmi a vodíkom. Nový zákon o energetickej efektívnosti zase chce zaviesť princíp prvoradosti energetickej efektívnosti a zmeniť definíciu energetickej chudoby. Vo štvrtok (3. 12.) sa budú poslanci okrem iného venovať bodom ministerstva financií, medzi nimi je napríklad komplexná nová právna úprava oficiálnej štatistiky.
Na programe schôdze sú aj ďalšie vládne návrhy. Rezort zdravotníctva chce napríklad presadiť opatrenia na posilnenie ochrany proti novým drogám. Ministerstvo vnútra zase predložilo úpravu, ktorá má rozšíriť viaceré oprávnenia príslušníkom Policajného zboru. Rezort školstva má v NR SR novelu školského zákona, rieši ňou optimalizáciu základných škôl. Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) avizoval, že k tejto úprave by chcel ako pozmeňujúci návrh predložiť reguláciu sociálnych sietí. Urobiť tak plánuje po tom, ako sa skončí európske notifikačné konanie.
Okrem vládnych sú súčasťou schôdze i návrhy z dielne koaličných poslancov. Smer-SD chce napríklad umožniť finančnej správe systematicky spolupracovať so strednými odbornými školami a s vysokými školami pri realizácii praktického vyučovania. Hlas-SD predložil novelu ústavy, ktorou chce zaviesť možnosť skrátiť volebné obdobie parlamentu aj referendom. V úprave zákona o dani z príjmov zase navrhuje oslobodenie od tejto dane jedného z rodičov, ktorí vychovávajú alebo v minulosti vychovali štyri a viac detí. Aj SNS prišla s novelou zákona o dani z príjmov. Má umožniť, aby budovy slúžiace prevažne na bývanie vlastných zamestnancov bolo možné odpisovať zrýchlene počas šiestich rokov.