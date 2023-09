Schôdze k migrácii, pediatrom a Trestnému zákonu budú vo štvrtok

Bratislava 4. septembra (TASR) - Mimoriadne schôdze Národnej rady (NR) SR, ktoré sa majú zaoberať témou nelegálnej migrácie, stabilizáciou v pediatrii a zmenami v Trestnom zákone, budú vo štvrtok (7. 9.). Potvrdil to v pondelok predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina). Najprv sa poslanci pokúsia otvoriť rokovanie k téme nelegálnej migrácie, ktoré inicioval Smer-SD. Nasledovať budú schôdze k zdravotníctvu a Trestnému zákonu, na ktorej sa má rokovať o legislatíve, ktorú odobrila vláda.



Kollár považuje situáciu s nelegálnou migráciou za znepokojivú. Vláda by mala podľa neho okamžite zakročiť, preto považuje za dôležité, aby o téme rokoval parlament a zaviazal vládu konať. V tejto súvislosti kritizoval, že sa parlamentné voľby nekonali skôr, pretože vláda odborníkov nemôže situáciu adekvátne riešiť. "Keďže ani armáda, ani polícia nekoná, všetci sa vyhovárajú, myslím si, že je namieste ich dostať pod tlak," vyhlásil šéf parlamentu. Schôdza k téme nelegálnej migrácie sa má začať vo štvrtok o 10.00 h.



Podľa Kollára je vysoko pravdepodobné, že sa podarí prijať uznesenie k nelegálnej migrácii s výzvou vláde. Predpokladá tiež, že poslanci schvália novelu zákona o zdravotnej starostlivosti. Za legislatívu bude podľa jeho slov pravdepodobne hlasovať aj klub Sme rodina. Naopak, poslanci za Sme rodina nepodporia otvorenie rokovania o zmene Trestného zákona. Podľa Kollára hrozí, že v predvolebnom čase by si chceli poslanci do novely vložiť rôzne pozmeňujúce návrhy. Novelizácia by si podľa neho mohla počkať už na novú vládu.