Zdravotnícky a stavebný zákon posunuli poslanci do druhého čítania

Na snímke elektronická tabuľa ukazuje, že poslanci Národnej rady (NR) SR na prvý pokus neotvorili mimoriadnu schôdzu parlamentu k zdravotníckemu a stavebnému zákonu v Bratislave v utorok 4. februára 2025. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 4. februára (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR na druhý pokus otvorili mimoriadnu schôdzu parlamentu. Riešiť na nej majú zdravotnícky zákon, súvisiaci s dohodou s lekárskymi odborármi, stavebný zákon aj návrh na úpravu niektorých zákonov v súvislosti so zmenami ním vyvolanými. V úvode schôdze sa v sále prezentovalo 76 zákonodarcov.Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili prvý rokovací deň mimoriadnej schôdze hlasovaním o zdravotníckom zákone a o návrhoch legislatívnych úprav súvisiacich s novým stavebným zákonom. Parlament o nich rokuje v skrátenom legislatívnom konaní.Zákonodarcovia sa vrátia do lavíc opäť v stredu (5. 2.) ráno. Od 10.00 h budú pokračovať v mimoriadnej schôdzi. Rokovať majú o zdravotníckej legislatíve aj úpravách súvisiacich s novým stavebným zákonom v druhom čítaní. Na programe schôdze majú i samotný stavebný zákon. Kritická nedostupnosť ústavnej zdravotnej starostlivosti by po novom už nebola zahrnutá medzi mimoriadne udalosti.Podľa navrhovanej legislatívy sa tiež ustanovuje osobitná právna úprava rozsahu pracovného času zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti.píše sa v dôvodovej správe k návrhu. Rozsah pracovného času zamestnanca v nepretržitej prevádzke je 37 a pol hodiny.Po novom sa majú tiež vypustiť znížené základné zložky miezd na roky 2025 a 2026. Platiť by teda mal nárast miezd 9,66 percenta na rok 2025 pre všetkých zdravotníckych pracovníkov s účinnosťou od 1. marca 2025 a nárast miezd 6,44 percenta na rok 2026 pre všetkých zdravotníckych pracovníkov. Zmeny teda majú zabezpečiť zvyšovanie platov lekárov podľa pôvodného stavu pred konsolidáciou. Výnimkou sú lekári, ktorí pracujú na menej ako polovicu úväzku a zároveň pracujú u iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti s výnimkou nemocníc a záchraniek. Vláda sa v nej zaviazala k plneniu viacerých požiadaviek lekárskych odborárov. Uzavretím zmluvy sa podarilo zabrániť kolapsu nemocníc, ktorý hrozil pre výpovede viac ako 3300 lekárov. Lekári sa vrátili do nemocníc podmienečne s tým, že sa do konca februára 2025 podarí prijať zákony podľa dohody. V opačnom prípade z nemocníc v marci odídu.Poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli v utorok do druhého čítania vládny návrh zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti so zmenami vyvolanými stavebným zákonom. Legislatívou upravujú desiatky právnych predpisov súvisiacich s návrhom nového stavebného zákona, o ktorom má parlament definitívne rozhodnúť na aktuálnej schôdzi. Rokujú o nej v skrátenom legislatívnom konaní, keďže musí nadobudnúť účinnosť spolu so stavebným zákonom, teda 1. apríla tohto roka.uviedlo Ministerstvo dopravy (MD) SR.Nový stavebný zákon nahradí v súčasnosti platný a účinný stavebný zákon, ako aj platný zákon o výstavbe s odloženou účinnosťou od 1. apríla 2025. 