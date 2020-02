Schválila sa účasť SR vo výskumnej infraštruktúre zameranej na výživu

Bratislava 19. februára (TASR) – Slovensko by sa malo stať jedným z piatich zakladajúcich členských štátov v európskom výskumnom konzorciu s názvom Výskumná infraštruktúra pre potraviny, výživu a zdravie. V stredu vláda na svojom zasadnutí schválila návrh na účasť SR v tejto výskumnej infraštruktúre.



"Nastavenie výživy, kvalita potravín a potravinová bezpečnosť, ako aj produkcia potravín na báze vlastnej produkcie sú významnými podmienkami efektívne fungujúceho štátu a spoločnosti," uvádza sa v predkladacej správe k materiálu z dielne rezortu školstva. Zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva, zastavenie degradácie životného prostredia a zavádzanie trvalo udržateľného hospodárenia s pôdou zabezpečujúce potravinovú bezpečnosť a výrobu obnoviteľných zdrojov pre ekologické hospodárstvo sú prioritnou oblasťou mnohých dlhodobých programov a stratégií na európskej úrovni, ako aj na národných úrovniach jednotlivých členských štátov.



V rámci Európskeho výskumného priestoru v koordinácii Holandska sa formuje výskumná infraštruktúra, ktorá bude zjednocovať najvýznamnejšie vedecko-výskumné organizácie zamerané na výskum potravín, výživy a zdravia. "Cieľom je vytvoriť digitálnu infraštruktúru, ktorá umožní vedcom spájať a využívať výskumné údaje vytvorené z verejných, súkromných a spotrebiteľských zdrojov, a požiadať o jej zaradenie na európsku cestovnú mapu výskumných infraštruktúr," uvádza sa v materiáli. Slovensko by sa tak malo pripojiť ku zakladajúcim krajinám, ako sú Holandsko, Spojené kráľovstvo, Dánsko a Taliansko.



Z materiálu vyplýva, že Výskumná infraštruktúra pre potraviny, výživu a zdravie by mala byť plne funkčná po roku 2024.