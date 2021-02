Vláda schválila zvýšenie počtu prokurátorov a zamestnancov ÚŠP

Bratislava 10. februára (TASR) - Počet prokurátorov a štátnych zamestnancov na Úrade špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) by sa mal zvýšiť. Vyplýva to z návrhu na zvýšenie počtu osôb určených na plnenie úloh ÚŠP, ktorý v stredu schválila vláda SR.



Materiál počíta so zvýšením počtu prokurátorov ÚŠP z 35 na 38, pričom zamestnancov v štátnej službe by malo byť o päť viac, čiže 22.



Zmeny sa majú dotknúť najmä odboru ekonomickej kriminality. Oddelenie majetkovej kriminality a oddelenie hospodárskej kriminality sa má zlúčiť. Počet prokurátorov sa má v tomto odbore zvýšiť z 11 na 14.



V rámci odboru všeobecnej kriminality má byť zriadené oddelenie organizovaného zločinu, terorizmu a extrémistickej kriminality.



Predkladateľ návrhu, ktorým je generálny prokurátor SR Maroš Žilinka, týmto sleduje "umožnenie efektívnejšieho využitia potenciálu prokurátorov, vyváženejšie rozdelenie trestných vecí medzi prokurátormi, efektívnejšie riadenie a účinnejší boj proti najzávažnejším formám trestnej činnosti".



Z materiálu vyplýva, že zvýšenie počtu prokurátorov a zamestnancov ÚŠP by malo mať dosah na štátny rozpočet v celkovej výške 1,27 milióna eur na jeden rok.