Schválili ďalšiu stabilizáciu Slovenského vodohospodárskeho podniku

Bratislava 6. marca (TASR) - Vláda schválila ďalšiu úpravu Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP). Nariadením sa reálne presunú príjmy Environmentálneho fondu z poplatkov za užívanie vôd na účet podniku.



"Cieľom je zabezpečiť jednoznačný výklad a vykonateľnosť ustanovení zákona o vodách a vládneho nariadenia, podľa ktorých je SVP od 1. januára príjemcom poplatkov za vypúšťané odpadové vody do povrchových vôd," ozrejmilo ministerstvo životného prostredia.



Schválené nariadenie zabezpečí podľa rezortu technické presmerovanie poplatkov za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd na tento rok a preddavkov určených rozhodnutím správcu vodohospodársky významných vodných tokov vydaným pred 1. januárom na účet SVP. "V praxi sa tak presunie na účet SVP zhruba 13 miliónov eur z účtu Environmentálneho fondu, čím sa zníži finančný deficit zo strany štátu za služby, ktoré podnik vykonáva pre krajinu," uviedol envirorezort.



Dopĺňa sa tiež postup započítavania DPH pri ročnom zúčtovaní preddavkov poplatkov za odbery podzemných vôd a preddavkov poplatkov za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd, ak DPH nie je započítaná či uhrádzaná v rámci preddavkov poplatkov za užívanie vôd. "Dôvodom tohto doplnenia je stanovisko Ministerstva financií SR, podľa ktorého je spoplatnený odber podzemných vôd ekonomickou činnosťou, a teda je predmetom dane podľa zákona o DPH," tvrdí.



Z nariadenia vyplýva že celkové výnosy z poplatkov za užívanie vôd predstavujú 12,5 milióna eur. Prínos pre štátny rozpočet prostredníctvom 20 percent DPH je 2,5 milióna eur za rok. "Ak by k navrhovanej úprave nariadenia vlády nedošlo, výnosy správcu vodohospodársky významných vodných tokov by sa znížili o 20 percent, ktoré by si tento správca musel nevyhnutne žiadať zo štátneho rozpočtu ako kompenzáciu na krytie nákladov na neregulované služby," vysvetlilo ministerstvo.