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Schválili Dohodu medzi vládou SR a radou ministrov Albánskej republiky
Podľa vnútroštátnych právnych predpisov Slovenskej republiky ide o medzinárodnú zmluvu vládnej povahy.
Autor TASR
Bratislava 17. novembra (TASR) - Vláda na svojom stredajšom rokovaní schválila návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a radou ministrov Albánskej republiky o zárobkovej činnosti rodinných príslušníkov zamestnancov ich diplomatických misií a konzulárnych úradov. Ide o upravené znenie, keďže pôvodnú verziu schválila vláda ešte v roku 2024. Gestorom dohody je Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.
„Navrhnuté riešenie, podľa ktorého sa pri študujúcom nezaopatrenom dieťati nebude v dohode ustanovovať pevná veková hranica, ale jeho vek a podmienka nezaopatrenosti sa budú posudzovať podľa právneho poriadku prijímajúceho štátu, poskytuje dostatočnú flexibilitu a rešpektuje rozdiely vnútroštátnych právnych úprav,“ uvádza sa v predloženom materiáli. Účelom tejto dohody je stanoviť postup pri vykonávaní zárobkovej činnosti rodinných príslušníkov zamestnancov diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu v prijímajúcom štáte na základe reciprocity.
Dohoda špecifikuje, kto sa považuje za rodinného príslušníka zamestnanca diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu. Zároveň stanovuje postup pri podávaní žiadosti o umožnenie vykonávania zárobkovej činnosti v Slovenskej republike a v Albánskej republike a dôvody zániku oprávnenia na vykonávanie zárobkovej činnosti. „Rodinní príslušníci, ktorí vykonávajú zárobkovú činnosť podľa tejto dohody nepožívajú diplomatické výsady a imunity v súvislosti so všetkými záležitosťami vyplývajúcimi z ich zárobkovej činnosti. Podliehajú daňovému systému, systému sociálneho zabezpečenia a systému zdravotného zabezpečenia v prijímajúcom štáte vo veciach týkajúcich sa zárobkovej činnosti,“ uvádza sa v predloženom materiáli.
Podľa vnútroštátnych právnych predpisov Slovenskej republiky ide o medzinárodnú zmluvu vládnej povahy. Obdobné dohody Slovenská republika uzatvorila so Spojenými štátmi americkými, Holandskom, Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska, Tureckom, Kanadou, Slovinskom, Švajčiarskom, Izraelom, Brazíliou a Srbskom.
„Navrhnuté riešenie, podľa ktorého sa pri študujúcom nezaopatrenom dieťati nebude v dohode ustanovovať pevná veková hranica, ale jeho vek a podmienka nezaopatrenosti sa budú posudzovať podľa právneho poriadku prijímajúceho štátu, poskytuje dostatočnú flexibilitu a rešpektuje rozdiely vnútroštátnych právnych úprav,“ uvádza sa v predloženom materiáli. Účelom tejto dohody je stanoviť postup pri vykonávaní zárobkovej činnosti rodinných príslušníkov zamestnancov diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu v prijímajúcom štáte na základe reciprocity.
Dohoda špecifikuje, kto sa považuje za rodinného príslušníka zamestnanca diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu. Zároveň stanovuje postup pri podávaní žiadosti o umožnenie vykonávania zárobkovej činnosti v Slovenskej republike a v Albánskej republike a dôvody zániku oprávnenia na vykonávanie zárobkovej činnosti. „Rodinní príslušníci, ktorí vykonávajú zárobkovú činnosť podľa tejto dohody nepožívajú diplomatické výsady a imunity v súvislosti so všetkými záležitosťami vyplývajúcimi z ich zárobkovej činnosti. Podliehajú daňovému systému, systému sociálneho zabezpečenia a systému zdravotného zabezpečenia v prijímajúcom štáte vo veciach týkajúcich sa zárobkovej činnosti,“ uvádza sa v predloženom materiáli.
Podľa vnútroštátnych právnych predpisov Slovenskej republiky ide o medzinárodnú zmluvu vládnej povahy. Obdobné dohody Slovenská republika uzatvorila so Spojenými štátmi americkými, Holandskom, Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska, Tureckom, Kanadou, Slovinskom, Švajčiarskom, Izraelom, Brazíliou a Srbskom.