< sekcia Slovensko
Schválili Kódex správania sa osôb vo vysokých výkonných funkciách
Úrad vlády má kódex zverejniť na svojom webe do 24. septembra.
Autor TASR
Bratislava 20. augusta (TASR) - Štandardy správania sa, ktorými by sa mala osoba vo vysokej výkonnej funkcii riadiť, upravuje kódex, ktorý na svojom stredajšom rokovaní schválila vláda. Cieľom kódexu je rozšírenie zásad integrity vo verejnej správe určených pre osoby vo vysokých výkonných funkciách, ako sú členovia vlády, vedúci ostatných ústredných orgánov štátnej správy, štátni tajomníci i generálni tajomníci služobných úradov.
„Kódex obsahuje zásady, respektíve štandardy správania sa, ktorými by sa mala osoba vo vysokej výkonnej funkcii riadiť. Kódex má povahu soft-law a má deklaratórny charakter. Neustanovuje nové právne povinnosti a jeho prípadné porušenie nespôsobuje právne následky,“ vysvetlil v predkladacej správe vedúci Úradu vlády SR Juraj Gedra, ktorý návrh kódexu na rokovanie kabinetu predložil.
Doplnil, že kódex nadväzuje na existujúci právny rámec verejnej integrity, najmä na ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, zákon o štátnej službe, Etický kódex štátneho zamestnanca a Zásady integrity vo verejnej správe.
Úrad vlády má kódex zverejniť na svojom webe do 24. septembra.
„Kódex obsahuje zásady, respektíve štandardy správania sa, ktorými by sa mala osoba vo vysokej výkonnej funkcii riadiť. Kódex má povahu soft-law a má deklaratórny charakter. Neustanovuje nové právne povinnosti a jeho prípadné porušenie nespôsobuje právne následky,“ vysvetlil v predkladacej správe vedúci Úradu vlády SR Juraj Gedra, ktorý návrh kódexu na rokovanie kabinetu predložil.
Doplnil, že kódex nadväzuje na existujúci právny rámec verejnej integrity, najmä na ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, zákon o štátnej službe, Etický kódex štátneho zamestnanca a Zásady integrity vo verejnej správe.
Úrad vlády má kódex zverejniť na svojom webe do 24. septembra.