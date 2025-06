Schválili Národný program prieskumu kritických nerastných surovín SR

Bratislava 18. júna (TASR) - Vláda schválila Národný program prieskumu kritických nerastných surovín SR. Definuje 29 cieľov, ktoré sú kľúčové pre zlepšenie poznatkov o ložiskách kritických nerastných surovín na Slovensku. Ciele budú realizované prostredníctvom akčných plánov, ktoré budú vydávané na päť rokov. Návrh programu predložilo na rokovanie vlády Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR.



„Európska únia, ktorej je SR súčasťou, aktuálne čelí rastúcej potrebe zabezpečiť stabilné a nezávislé dodávky surovín, ktoré sú kľúčové pre moderné technológie, priemysel a energetickú transformáciu. Vzhľadom na rastúcu geopolitickú nestabilitu a závislosť od dovozu surovín z tretích krajín je nevyhnutné vytvoriť systematický rámec pre ich vyhľadávanie, overovanie a potenciálne získavanie z domácich zdrojov,“ uviedol envirorezort.



Predložený program podľa MŽP reaguje na túto potrebu a predstavuje strategický dokument, ktorý určuje smerovanie Slovenska v oblasti geologického prieskumu kritických nerastných surovín. Postupnou realizáciou cieľov sa má vytvoriť komplexný súbor informácií so strategickým charakterom. Tento súbor bude mať zásadný význam pre rozhodovanie štátu v oblasti surovinovej politiky, hospodárskeho rozvoja a environmentálneho plánovania, tvrdí ministerstvo.



Plánuje tiež na rokovanie vlády predložiť prvý Akčný plán prieskumu kritických nerastných surovín na území SR na roky 2026 - 2030. Má obsahovať opatrenia, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie stanovených cieľov v danom časovom horizonte. „Súčasťou akčného plánu budú aj informácie o gestorovi a spolupracujúcich subjektoch, termínoch realizácie, finančnom zabezpečení, ako aj očakávaných výstupoch,“ priblížil rezort.



Tento materiál nemá podľa MŽP priamy vplyv na rozpočet verejnej správy, no realizácia jeho cieľov prostredníctvom akčných plánov si vyžiada nemalé finančné náklady. „Všetky potenciálne vplyvy budú vyhodnotené v rámci vypracovaných akčných plánov. Jednotlivé opatrenia však budú financované do výšky disponibilných zdrojov dotknutých subjektov verejnej správy, a to tak, aby bol dodržaný celkový limit verejných výdavkov,“ skonštatovalo.