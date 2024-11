Schválili návrh na vznik regionálneho centra OSN UN-HABITAT v SR

Bratislava 20. novembra (TASR) - Na Slovensku by mohlo vzniknúť regionálne centrum OSN UN-HABITAT pre projekt Udržateľná odolnosť miest pre ďalšiu generáciu (SURGe). Návrh na jeho zriadenie schválila vláda na stredajšom rokovaní.



Podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) v nadväznosti na schválený návrh ohlásil dohodu so zástupkyňou generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov a výkonnou riaditeľkou programu OSN pre ľudské sídla Anacláudiou Rossbach o zriadení centra.



Taraba zvýraznil, že sa Slovensko týmto spôsobom dostáva do popredia jednej z najvýznamnejších politík OSN, čo vytvára jedinečnú príležitosť nielen pre zviditeľnenie Slovenska. "Tým, že Slovensko získa regionálne centrum OSN, dostane sa vo veľmi dôležitej agende na svetovú mapu štátov. Vytvára sa týmto priestor pre našich urbanistov, vedcov, naše univerzity dostať sa do renomovaných projektov a iniciatív," upozornil Taraba, ktorý stredajšiu dohodu s OSN vníma aj ako potvrdenie dôvery svetovej organizácie zveriť Slovensku dôležitú agendu, v tomto prípade skvalitňovanie života v mestách v podmienkach klimatickej zmeny.



"Rozvoj kvality života v mestách patrí preto medzi hlavné výzvy modernej doby, pretože koncentrácia ľudí v mestách bude len rásť. Som rád, že Slovensko dnes tento koncept bude môcť definovať aj na svetovej úrovni," dodal šéf envirorezortu.



Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR ako predkladateľ návrhu uviedlo, že spoločnou víziou OSN UN-HABITAT a ministerstiev -okrem envirorezortu i Ministerstva cestovného ruchu a športu SR - v rámci projektu Udržateľná odolnosť miest pre ďalšiu generáciu (SURGe) je byť koordinátorom spoločných globálnych cieľov v oblasti zmeny klímy.



"Zriadenie regionálneho centra OSN UN-HABITAT na území SR s pôsobnosťou pre celú Európu je jedinečnou príležitosťou pre Slovenskú republiku byť koordinátorom významnej aktivity na úrovni OSN," upozornil envirorezort. "Predstavuje príležitosť pre slovenských odborníkov a akademickú obec, ako aj vedecké inštitúcie, pričom súčasne znamená podporu a možnosť spolupráce so slovenskými univerzitami a aj významné možnosti pre podnikateľské prostredie," dodalo ministerstvo.



Vysvetlilo tiež, že hlavnou konkrétnou úlohou predmetného regionálneho centra OSN UN-HABITAT na Slovensku s pôsobnosťou pre celú Európu by bolo zabezpečovanie regionálnej koordinácie v Európe, zabezpečovanie spolupráce s ústredím OSN vo Viedni a s ostatnými subjektmi OSN, ako aj zabezpečovanie spolupráce s Európskou úniou, jej členskými štátmi a inštitúciami, s ostatnými európskymi štátmi a partnermi.



Projekt bude spolufinancovaný aj z rozpočtových zdrojov Ministerstva životného prostredia SR a Ministerstva cestovného ruchu a športu SR.